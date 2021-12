Ecco il concorso di Linkem in collaborazione con GF VIP 2021

Linkem, operatore leader in Italia nel settore delle telecomunicazioni, ha indetto il concorso a premi Vinci il GF VIP con Linkem. Fino al 15 dicembre sarà infatti possibile partecipare all’estrazione.

Linkem, 20 anni di connessioni e innovazione

Linkem offre su tutto il territorio nazionale servizi di banda ultralarga per famiglie e imprese dal 2001. Servendosi di diverse tecnologie, come Fixed Wireless Access (FWA), fibra e installazioni per le aziende e le pubbliche amministrazioni, la compagnia investe nella creazione di valore in ottica di transizione al 5G.

Cosa è successo nella casa del GF VIP 2021

Mercoledì 27 ottobre Linkem ha fatto atterrare nella casa del GF Vip un drone con un messaggio misterioso per uno dei concorrenti, senza però conoscere né il mittente né il destinatario di questo messaggio e lasciando così i concorrenti nella curiosità più totale. Abbiamo scoperto i protagonisti del misterioso messaggio solo durante la live del venerdì successivo in prime time, quando la figlioccia di Jo Squillo, Michelle Masullo, è entrata nella casa a sorpresa regalando forti emozioni al pubblico e alla cantante milanese. Guardate la clip sul sito: https://www.linkem.com/gf-vip.

Il concorso, come partecipare e cosa si vince

Partecipare al concorso Vinci il GF VIP con Linkem è molto semplice: è infatti sufficiente completare la procedura di registrazione sul sito compilando i campi indicati. I più fortunati, con l’estrazione finale, potranno aggiudicarsi i seguenti premi:

1 televisore 4K 82 pollici UHD;

5 tablet Galaxy Tab S7+5G;

12 box brandizzate Linkem e GF VIP contenenti: una t-shirt, una tazza e un quaderno.

Ma le sorprese non finiscono qui

La velocità della rete 5G di Linkem è già arrivata in centinaia di comuni e grazie all’offerta 5G Maxi Promo 20 Anni tutti possono usufruire della connessione Internet ultraveloce fino a 1 Gigabit, senza linea fissa e senza limiti di traffico, a 19,90€ al mese per i primi 6 mesi anziché 26,90€. È anche possibile usufruire di chiamate illimitate senza costi aggiuntivi grazie all’opzione voce Parla&Naviga, comodamente da casa verso mobili e fissi nazionali con tecnologia VoIP.

Grazie a questa collaborazione, Linkem e GF VIP 2021 portano nelle case degli appassionati intrattenimento in tempo reale con le live prime time dalla casa più spiata d’Italia e la velocità della fibra per streaming di qualità alla portata di tutti.