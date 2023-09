I social media sono stati invasi da un trucco che permette di sbloccare l’iPhone utilizzando semplicemente la voce. Questa scoperta ha catturato l’attenzione di utenti di tutto il mondo che non erano a conoscenza di questa comoda funzionalità degli smartphone Apple. In questo articolo, vi guideremo attraverso i passaggi per utilizzare questo trucco diventato virale.

Al giorno d’oggi i sistemi operativi, siano essi per smartphone o PC, sono estremamente complessi e ricchi di funzionalità aggiunte man mano negli anni. Difficilmente, quindi, si conoscono tutte le potenzialità del dispositivo che si ha tra le mani.

È per questo motivo che spesso, sui social, alcuni trucchetti curiosi o che facilitano la vita e che gli utenti più smaliziati conoscono da tempo esplodono comunque in popolarità, seppur non nuovi.

Il trucco di cui vi vogliamo parlare oggi è tanto semplice quanto ingegnoso. È infatti possibile configurare un comando vocale in grado di inserire il vostro PIN di sblocco di iPhone e darvi accesso alla schermata principale del vostro smartphone senza utilizzare le mani. Si tratta di qualcosa di utile più per stupire gli amici, i quali potrebbero credere che abbiate tra le mani un raro iPhone con riconoscimento vocale dell’utente, piuttosto che qualcosa di veramente utile nella vita di tutti i giorni.

Questo funziona solo quando il Face ID o il Touch ID sono disabilitati o hanno fallito il riconoscimento, ma è un’ottima soluzione per quando si sa che non è possibile utilizzare queste funzioni. Ad esempio, se il Face ID di iPhone non funziona quando si indossa un particolare paio di occhiali da sole, si può attivare il Controllo vocale e usare il comando di sblocco per digitare il codice di accesso.

Come sbloccare iPhone con la voce

Per sbloccare iPhone con la voce dovrete seguire queste semplici istruzioni, aiutandovi magari con questo video:

Aprite il tastierino per l’inserimento del PIN di sblocco dello smartphone e segnatevi in qualche modo (un pennarello non indelebile, un pezzo di nastro adesivo, ecc…) la posizione delle cifre che compongono il vostro PIN Ora sbloccate lo smartphone e recatevi in Impostazioni > Accessibilità > Controllo vocale e attivate il primo interruttore in alto Sempre da questa schermata toccate Comandi > Crea nuovo comando Si aprirà una scheda in cui potrete scegliere la frase di attivazione in alto (consigliamo qualcosa di breve e facile da ricordare) Toccando il pulsante Azione dovrete scegliere Esegui gesti personalizzati, si aprirà una schermata che vi permetterà di registrare i tocchi che l’iPhone dovrà fare al riconoscimento del comando vocale Utilizzando le posizioni che vi siete segnati al punto 1, fate finta di inserire il PIN di sblocco dello smartphone per registrare i tocchi e automatizzarli Una volta terminata l’impostazione, toccare Salva. Assicuratevi quindi che sia selezionata l’opzione Esegui gesti personalizzati e toccate il pulsante Nuovo comando, in alto a sinistra. Ora toccate nuovamente il tasto Salva.

Ora potete fare una prova. Bloccate l’iPhone, quindi visualizzate la schermata di inserimento del codice di accesso. Verificate che nell’angolo superiore sia presente il simbolo di un microfono blu (significa che la funzione Controllo vocale è attiva e che iPhone sta ascoltando i vostri ordini) e pronunciate la vostra frase segreta. Vedrete l’iPhone selezionare i numeri del codice di accesso in ordine secondo il vostro gesto personalizzato.

Conoscevate già questo trucchetto?