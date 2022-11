Presentato durante la fiera berlinese IFA 2022 tenutasi a settembre, Honor 70 è uno smartphone di fascia media che ha moltissime frecce al proprio arco. Design unico, specifiche tecniche all’avanguardia e ricarica rapida non sono però le uniche caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza, la sua più grande forza sta nelle fotocamere!

Pensato per i giovani ed i creatori di contenuti, in che modo Honor 70 è in grado di fare la differenza?

Gli smartphone di fascia media sono sempre più capaci, prestanti e ben equipaggiati, Honor 70 ne è la dimostrazione. Non è più necessario affidarsi a dispositivi flagship per ottenere ottimi risultati in campo fotografico grazie all’arrivo di componenti di altissima qualità anche in prodotti dal prezzo più accessibile.

Honor 70 fa di questo il proprio mantra e dimostra di poter competere con smartphone decisamente più costosi per quanto riguarda le immagini catturate dalle proprie fotocamere, sia che si tratti di foto che di video. Come? Innanzitutto utilizzando dei sensori fotografici ad alta tecnologia ed in secondo luogo con un software versatile e innovativo.

Un sensore esclusivo per risultati unici

Honor 70 utilizza come fotocamera principale un sensore d’immagine Sony di nuova generazione. Si tratta dell’esclusivo IMX800 da 54MP, ad oggi utilizzato solamente dal mid-range Honor pensato per i vlogger. È un sensore fotografico dalla dimensione equivalente di 1/1,49″, una diagonale comparabile a quella dei sensori utilizzati dagli smartphone top di gamma.

Un sensore di grandi dimensioni permette allo smartphone di catturare molta più luce nello stesso lasso di tempo oppure la stessa quantità di luce in meno tempo e questo comporta diversi vantaggi. Per esempio è possibile catturare immagini luminose e dettagliate anche di notte grazie alla enorme mole di informazioni che raggiungono la fotocamera, oppure è possibile ridurre la sfocatura delle foto di soggetti in movimento perché è necessario un tempo di esposizione più basso anche di giorno.

Ovviamente, nonostante sia possibile scattare fotografie sfruttando la piena risoluzione del sensore, normalmente Honor 70 restituisce immagini dalla risoluzione più bassa perché sfrutta l’unione dei pixel 4-in-1. Questa tecnica, chiamata pixel binning, permette agli smartphone moderni di raggruppare i pixel del sensore fotografico in “super pixel” in grado di raccogliere ancora più luce per risultati stupefacenti. Il sensore supporta anche l’AF sfruttando ogni singolo pixel per la messa a fuoco: questa feature garantisce che il soggetto inquadrato sia sempre nitido anche se in movimento.

Il comparto fotografico è completato da una fotocamera secondaria da 50MP con lente ultra-grandangolare (122°) dotata di messa a fuoco. L’AF permette di utilizzare Honor 70 anche per scattare immagini macro ad una distanza minima di 2,5cm, catturando tutta la magia dei dettagli del mondo che ci circonda. Un sensore aggiuntivo dedicato al rilevamento della profondità aiuta Honor 70 ad ottenere foto ritratto con sfondo sfocato (bokeh) più preciso.

Ruotando lo smartphone troviamo l’ultima fotocamera, inserita in un minuscolo foro nella parte alta del display. La fotocamera frontale è da ben 32MP per catturare il massimo dei dettagli, sensore supportato dall’ottimo software di Honor in grado di ottenere una resa HDR incredibile.

Software al servizio dei content creator (e non solo)

Al giorno d’oggi la qualità di foto e video non dipende solamente dal tipo di sensori utilizzati, per quanto importanti. Sull’altro lato della bilancia troviamo il software che permette agli smartphone moderni, tramite quella che si chiama fotografia computazionale, di ottenere risultati strabilianti. Basti pensare alle innumerevoli iterazioni della “Modalità Notte” che abbiamo visto sui dispositivi degli ultimi anni.

Honor 70 fa ovviamente leva su questo concetto e sfrutta la conoscenza del marchio per spremere tutta la qualità possibile dalle proprie fotocamere:

“Le funzionalità di immagine di Honor 70 sono state riprogettate da zero, con un notevole miglioramento della qualità delle foto. Il risultato è una fotografia computazionale supportata dal sistema di algoritmi RAW di Honor e da Honor Image Engine“.

Ed è anche in termini di funzionalità che Honor 70 pro riesce a distinguersi, con due modalità di registrazione video esclusive: Solo Cut e Dual-Video.

Solo Cut è una modalità di registrazione che solo Honor 70 possiede al momento e che permette di utilizzare degli intelligenti algoritmi AI per mantenere la messa a fuoco su un soggetto selezionato e seguirlo automaticamente con l’inquadratura mentre si sposta nella scena. Honor 70 è in grado anche di memorizzare il soggetto nel caso “scompaia” dall’inquadratura per alcuni istanti, per poi riprendere la regia virtuale quando esso riappare nel campo visivo dello smartphone.

Non è tutto: Solo Cut permette anche di registrare due video contemporaneamente, una funzionalità studiata per chi utilizza i social o vuole avere a disposizione diversi punti di vista per la stessa scena. Mentre il video principale chiamato Full View comprende l’intera scena registrata in orizzontale, il secondo chiamato Solo View è un video verticale che segue il soggetto nei suoi spostamenti.

Entrambi i video sono salvati in risoluzione FullHD e la modalità Solo Cut supporta anche la stabilizzazione elettronica e le modalità bellezza per il massimo della qualità in ogni occasione.

Come il nome suggerisce, invece, la modalità Dual-Video è pensata per chi vuole catturare un momento utilizzando due punti di vista diversi. È possibile registrare a schermo diviso contemporaneamente utilizzando le seguenti configurazioni:

Fotocamera anteriore / Fotocamera posteriore

Fotocamera principale (con possibilità di zoom digitale) / Fotocamera grandangolare

Picture in picture

È persino possibile variare queste impostazioni mentre si registra, alternando anche le viste a schermo intero di fotocamere posteriori e anteriore. Una modalità di cattura sicuramente comoda per chi ha bisogno di rimanere sempre dinamico e pronto a tutto! I video sono poi immediatamente pronti alla condivisione, senza alcun ritardo dovuto all’elaborazione.

Honor 70, non fartelo sfuggire!

Ovviamente uno smartphone non è solo composto dalle sue fotocamere, ci sono moltissimi altri fattori che entrano in gioco per prendere la propria decisione. Honor 70 dalla sua ha delle linee eleganti, morbide, ed un design della scocca posteriore Dual Ring che mette in risalto le fotocamere. Lo schermo ad alta risoluzione e frequenza di aggiornamento è curvo ai lati per una migliore ergonomia, mentre l’ampia batteria è in grado di ricaricarsi velocemente.

