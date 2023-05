Secondo quanto trapelato recentemente, Apple è pronta a presentare il suo primo visore AR e ha ovviamente preparato diversi fornitori per la realizzazione delle componenti necessarie per il dispositivo.

Si ritiene che queste componenti siano piuttosto costose, il che potrebbe comportare un prezzo elevato per quello che abbiamo imparato a conoscere come Reality Pro, che si dice costerà tra i 3.000 e i 4.000 dollari.

In un recente post, il noto analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities ha discusso i cinque componenti che saranno inclusi all’interno del visore e ha ipotizzato quale fornitore trarrà i maggiori vantaggi dalla partnership con Apple.

Kuo prevede che Cowell sarà il fornitore che trarrà i maggiori benefici dal lancio del visore AR di Apple. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che Cowell fornirà i 12 moduli fotocamera che dovrebbero essere presenti sul dispositivo. Si tratta di un numero significativo di sensori per un singolo dispositivo, ciò potrebbe comportare un conto salato per l’azienda.

“Oltre all’assemblaggio (esclusiva di Luxshare-ICT), il micro display OLED (esclusiva di Sony), il doppio processore (esclusiva di TSMC), l’involucro (Everwin Precision come fornitore principale), i 12 moduli fotocamera (esclusiva di Cowell) e l’alimentazione esterna (esclusiva di Goretek) sono i primi 5 costi più elevati per questo nuovo dispositivo“.

Kuo ha anche rivelato che l’annuncio del visore AR avverrà durante il keynote della prossima Worldwide Developers Conference (WWDC). Ritiene che Apple sia ben preparata per la presentazione e che il lancio determinerà il livello degli investimenti in arrivo per questa categoria specifica.

Per quanto riguarda le componenti interne del visore, Kuo prevede che il system-on-a-chip (SoC) principale sarà l’M2, il quale gestirà i compiti più impegnativi come la riproduzione di contenuti in realtà mista. Il chipset secondario gestirà le attività a bassa priorità, probabilmente per scaricare alcune risorse dall’M2. TSMC fornirà entrambi i chipset.

Nonostante il costo elevato, è probabile che Apple tragga vantaggio dall’investimento a lungo termine nella categoria AR. Secondo quanto riferito, l’azienda sta preparando un successore molto più economico e che sarà più adeguato al portafoglio dei consumatori. Tuttavia, per il momento, il prezzo elevato delle cuffie AR potrebbe comportare una base di consumatori più ridotta.

Anche se il prezzo si aggira tra i 3.000 e i 4.000 dollari, si prevede che Apple realizzerà ricavi compresi tra i 900 milioni e gli 1,2 miliardi di dollari. Anche se questa cifra può sembrare significativa, vale la pena notare che la crescita del settore si basa probabilmente sul fatto che Apple ha investito in questa categoria a lungo termine.

Per il momento, i fan di Apple dovranno attendere il keynote della WWDC per saperne di più su questo attesissimo dispositivo. Non mancheremo di aggiornare i nostri lettori con tutte le nuove informazioni che saranno disponibili.