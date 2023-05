POCO lancia sul mercato italiano il nuovo POCO F5, un dispositivo mid-range dalle caratteristiche molto interessanti che strizza l’occhio al gaming. Ha inoltre tirato fuori anche il POCO F5 Pro, uno smartphone che appartiene decisamente alla fascia alta. Andiamo a scoprire insieme nel dettaglio le specifiche tecniche di questi due nuovissimi e interessanti dispositivi.

Caratteristiche tecniche POCO F5

Cominciamo parlando prima del modello “base”. Il POCO F5 ha una cornice super sottile da 2,22mm e un rapporto schermo-corpo del 93,4%. Nel complesso il dispositivo pesa solo 181g e ha uno spessore di appena 7,9mm. Complessivamente le dimensioni del telefono sono pari a 161,11mm x 74,95mm x 7,9mm. Il design sottile e moderno, fanno di POCO F5 un prodotto accattivante e alla moda.

Il dispositivo monta a bordo il nuovo SoC Snapdragon 7+ Gen 2, un processore che ha ottenuto un punteggio su Antutu di 969.903 con un aumento del 31% delle prestazioni rispetto alla precedente generazione. Questo nuovo Chipset 5G offre nel complesso ottime prestazioni senza compromessi, permettendo una fruibilità dei contenuti fluida e senza lag. Il SoC Qualcomm, è accompagnato da 8GB o 12GB di RAM LPDDR5, associati a 256GB di memoria interna UFS 3.1.

Per evitare che il dispositivo si surriscaldi durante le operazioni più complesse, POCO ha implementato il nuovo sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 2.0, in grado di migliorare la dissipazione del calore del 35%, grazie alla sua nuova camera di vapore ad alta efficienza. In questo modo il dispositivo rimarrà sempre fresco, anche durante l’utilizzo di giochi più impegnativi come Genshin Impact o Pubg mobile.

Il nuovo dispositivo offre un display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici a 120Hz, con una risoluzione di 2400×1080 pixel e il supporto HDR adattivo. Grazie alla sua luminosità di 1.000nit, POCO F5 vi consentirà una buona fruibilità sotto la luce del sole. Il display inoltre dispone della certificazione SGS Low Blue Light Ex che garantisce una bassa emissione di luce blu in modo da non affaticare gli occhi durante l’uso prolungato del telefono. Il dispositivo dispone in oltre di pieno supporto alla tecnologia Dolby Atmos che grazie alla presenza di due speaker, permette un’ottima fruizione di contenuti video e musicali.

Per quanto riguarda l’aspetto energetico, POCO F5 monta al suo interno una batteria da 5.000mAh in grado di fornire una lunga autonomia per tutta l’intera giornata. La ricarica rapida da 67W via cavo permette di ricaricare il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 46 minuti, per essere sempre pronti ad affrontare la giornata.

Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera da 64MP, 8MP e 2MP, con delle focali rispettivamente da f/1.79 + f/2.2 + f/2.4, in grado di fornire una certa stabilità nell’esperienza fotografica e permettervi di registrare video fino a 4K di risoluzione. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, troviamo un sensore da 16MP con una focale di f/2.45, in grado di garantirvi selfie di buona qualità.

Caratteristiche tecniche POCO F5 Pro

Passiamo ora a parlare del fratellone maggiore, ovvero di POCO F5 Pro. Come già anticipato, sembra proprio che questo smartphone appartenga alla fascia alta degli smartphone.

Partendo dalle dimensioni e dal peso, la versione Pro risulta un po’ più ingombrante e talvolta pesante rispetto a quella base, infatti misura 162,78 x 75,44 x 8,59mm e pesa circa 204g.

Passando poi al display, ne troviamo uno da 6,67 pollici WQHD+ AMOLED con risoluzione di 2560 × 1440 pixel, con un refresh rate a 120Hz e 526 ppi (pixel per inch). I suoi 1.400 nit di luminosità di picco permetteranno un’eccellente visione anche sotto la luce del sole. Non dimentichiamo poi la presenza dell’HDR adattivo e del Corning Gorilla Glass 5.

In merito a processore e RAM, questo smartphone non ha davvero nulla da invidiare, in quanto monta un Snapdragon 7+ Gen 2 ed è disponibile nei formati da 8 o 12GB di RAM LPDDR5 con 256 o 512GB interna UFS 3.1.

Parlando di batteria e ricarica, sotto alla scocca troviamo una capiente batteria da 5.160mAh, con ricarica a 67W cablata e fino a 30W wireless.

Anche dal lato del comparto fotografico, POCO F5 Pro si difende bene. Troviamo infatti 3 fotocamere posteriori rispettivamente da 64 MP + 8 MP + 2 MP (macro) con aperture focali di f/1.79 + f/2.2 + f/2.4. La fotocamera anteriore per i selfie è invece di 16 MP con apertura focale di f/2.45.

Poco F5 Poco F5 Pro Dimensioni e peso 161,11mm x 74,95mm x 7,9mm e 181g 162,78 x 75,44 x 8,59mm e 204g Display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici a 120Hz, con una risoluzione di 2400×1080 pixel, HDR, luminosità 1.000nit 6,67 pollici WQHD+ AMOLED con risoluzione di 2560 × 1440 pixel, refresh rate a 120Hz e 526 ppi (pixel per inch), 1.400 nit di luminosità di picco CPU Snapdragon 7+ Gen 2 Octa-core CPU, up to 2.91GHz Snapdragon 7+ Gen 2 Octa-core CPU, up to 2.91GHz GPU Adreno Adreno Memoria 8GB + 256GB, 12GB + 256GB 8GB + 256GB, 12GB + 256GB Fotocamera Fotocamera posteriore: 64 MP main camera

– Apertura: f/1.79

– 1.4μm large pixel (4-in-1)

– Apertura: f/1.79 – 1.4μm large pixel (4-in-1) 8 MP ultra-wide camera

– Apertura: f/2.2

– Apertura: f/2.2 2 MP macro camera

– Apertura: f/2.4 Fotocamera Frontale: 16MP front camera

– Apertura: f/2.45 Fotocamera posteriore: 64 MP fotocamera principale

– Apertura: f/1.79

– Apertura: f/1.79 8 MP ultra-wide camera

– Apertura: f/2.2

– Apertura: f/2.2 2 MP macro

– Apertura: f/2.4 Fotocamera frontale: 16 MP

– Apertura: f/2.45 batteria e ricarica 5.000mAh 67W wired turbo charging & 67W 5.160mAh, con ricarica a 67W cablata e fino a 30W wireless Connettività Dual SIM, dual standby (5G+5G)

• Support 5G/4G/3G/2G

– 5G6 Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

– 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 (NarrowBand)

– 4G LTE TDD: B38/40/41

– 3G WCDMA: B1/2/4/5/8

– 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz

• Wireless connectivity:

– Bluetooth 5.3

– Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual SIM, dual standby (5G+5G)

• Support 5G/4G/3G/2G

– 5G7 Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

– 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66

(NarrowBand)

– 4G LTE TDD: B38/40/41

– 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

– 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz

• Wireless connectivity:

– Bluetooth 5.3

– Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax Sistema operativo: MIUI 14 MIUI 14

Prezzi e disponibilità

I due smartphone POCO sono disponibili in Italia a partire da martedì 9 maggio ai seguenti prezzi.

POCO F5 Pro è disponibile nelle colorazioni black e white e in tre configurazioni:

8GB+256GB, al prezzo di 579,90€

12GB+256GB al prezzo di 629,90€

12GB+512GB al prezzo di 649,90€

POCO F5 è disponibile nei colori white, blue, e black in due configurazioni

8GB+256GB, al prezzo di 429,90€

12GB+256GB al prezzo di 479,90€

Dal 9 maggio ore 15.00 fino al 16 maggio ore 23:59, entrambi gli smartphone

saranno disponibili in offerta early bird.

POCO F5 Pro early bird:

8GB+256GB, al prezzo di 479,90€ 12GB+256GB al prezzo di 499.90€ 12GB+512GB al prezzo di 549.90€ in esclusiva su mi.com e po.co



POCO F5 early bird: