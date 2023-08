Se siete ansiosi di scoprire le ultime novità riguardo agli iPhone di prossima generazione, abbiamo una data potenziale che dovreste segnare sul calendario! Secondo fonti affidabili, l’attesissimo evento di lancio per iPhone 15 e iPhone 15 Pro potrebbe tenersi il 13 settembre. Gli operatori wireless si stanno preparando per questa data, suggerendo che qualcosa di significativo è in arrivo.

Sebbene si sappia che Apple è solita tenere i suoi eventi dedicati agli iPhone a settembre, quest’anno non è ancora stata indicata una data ufficiale. Una nuova indiscrezione rivela una possibile data per l’evento di quest’anno, il quale sembra fissato proprio per il 13 settembre.

Le notizie provengono da 9to5Mac, che ha verificato da diverse fonti come l’industria si stia muovendo per i preparativi, con gli operatori telefonici che stanno chiedendo ai dipendenti di tenersi liberi e disponibili per il 13 settembre. Ovviamente, queste informazioni da sole non significano che ci saranno nuovi iPhone in arrivo, ma se gli operatori stanno facendo questo tipo di preparativi, c’è una buona possibilità che qualcosa di grande sia all’orizzonte.

L’anno scorso, Apple ha tenuto il suo evento dedicato agli iPhone il 7 settembre, in un mercoledì. La data infrasettimanale è ottima per l’avvio dei preordini, i quali solitamente vengono aperti da Apple nel corso della stessa settimana, il venerdì. Se il brand dovesse seguire lo stesso schema e la data vociferata per l’evento di quest’anno fosse valida, potremmo aspettarci che i preordini degli iPhone 15 diventino disponibili dal 15 settembre.

Ma quali sono le novità che ci aspettano con la serie iPhone 15? Mentre a un primo sguardo sembra essere un aggiornamento iterativo, ci saranno alcuni cambiamenti significativi. Apple dovrebbe abbandonare il connettore Lightning, introducendo per la prima volta la porta USB Tipo-C sui suoi smartphone, e dovrebbe anche potenziare la fotocamera dei modelli Pro. Inoltre, in alcune parti del mondo, l’azienda potrebbe consentire l’opzione di rendere disponibile il sideloading delle app.

Quindi segnatevi sul calendario questa data, il 13 settembre, e preparatevi a scoprire le ultime e migliori innovazioni che Apple ha da offrire con iPhone 15 e iPhone 15 Pro!