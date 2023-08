Samsung ha recentemente stupito gli utenti con il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, ma ora i riflettori si stanno spostando sul suo prossimo smartphone di punta.

Sembra che uno dei nuovi modelli top di gamma del brand, il Samsung Galaxy S24+ in arrivo all’inizio del prossimo anno, sia già stato pizzicato alle prese con un benchmark.

Una delle caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy S24 Plus in questione è l’utilizzo del presunto chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il quale deve ancora essere annunciato ufficialmente. L’elenco del database di Geekbench 6 che è stato scovato rivela un modello con il nome in codice “SM-S926U“, il quale indica una variante statunitense dello smartphone sudcoreano. Il lancio ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 3 è previsto per il prossimo Snapdragon Summit di ottobre di quest’anno e la gamma Galaxy S24 sarà probabilmente una delle prime a vantare il potente processore.

Il SoC Snapdragon 8 Gen 3 ha delle prestazioni di primordine. Secondo quanto visto su Geekbench, vanta una potente CPU composta da un core principale ARM Cortex-X4 con velocità di clock fino a 3,3GHz, supportata da tre core Cortex-A720 a 3,15GHz, due core Cortex-A720 a 2,96GHz e due core Cortex-A520 a 2,27GHz. Ciò indica un leggero aumento delle prestazioni rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, che presentava velocità di clock simili ma una CPU Cortex-X3.

Il presunto test Geekbench per il Galaxy S24 Plus ha infatti rivelato un punteggio single-core di 2233 e un punteggio multi-core di 6661, dimostrando il suo potenziale nella gestione di compiti impegnativi e del multitasking. Si tratta di un aumento del 7% circa rispetto alle prestazioni single core e del 22% circa in multicore rispetto ai nostri test eseguiti su Galaxy Z Fold5.

Geekbench 6 Single core Multi core Samsung Galaxy S24 Plus – SM-S926U

(presunto) 2233 6661 Samsung Galaxy S23 Ultra 1918 5149 Samsung Galaxy Z Fold5 2076 5421

Interessante da sottolineare, il dispositivo monta già Android 14, il che fa pensare alla One UI 6.0 che Samsung dovrebbe rilasciare nel corso dell’anno. Samsung Galaxy S24 Plus avrà molto probabilmente ancora 8GB di RAM, almeno stando alle specifiche registrate dal benchmark.

Breaking!

Samsung Galaxy S24+ and S24 Ultra battery information is 4755mAh and 4855mAh, and typical values are about 4900mAh and 5000mAh. pic.twitter.com/qDMjXSn8OE — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 31, 2023

Secondo l’affidabile leaker Ice Universe, l’S24 Plus dovrebbe avere una batteria con capacità nominale di 4755mAh, il che si traduce in un valore tipico di circa 4900mAh.

Sebbene il chipset Snapdragon rappresenti un’attrazione significativa, si vocifera che alcune regioni, tra cui l’Europa e alcune parti dell’Asia, potrebbero ricevere la serie Samsung Galaxy S24 con un chipset Exynos 2400.

I see some accurate information

I can 100% guarantee that Exynos 2400 is back.

It is expected to be adopted in Europe and parts of Asia. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 31, 2023

Anche se la data di lancio ufficiale di Samsung Galaxy S24 è ancora lontana, queste prime informazioni ci danno un’idea del futuro della serie flagship di Samsung. Cosa ne pensate?