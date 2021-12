Ehiweb, i vantaggi di avere un provider di telecomunicazione alternativo

Il mercato delle telecomunicazioni è sempre più al centro dell’attenzione nella nostra società, specialmente in questo particolare periodo storico. Siamo sicuri, però, di conoscere al meglio tutti i protagonisti presenti in un settore fra i più cruciali delle nostre vite presenti e future?

Che si tratti di servizi internet domestici (ADSL, fibra, ecc…), così come di domini web, avere sempre chiaro il panorama dei vari provider è spesso difficile, anche se davvero importante per gli utenti. Sia che si parli di opportunità di risparmio, sia che ci si focalizzi sulla qualità stessa del servizio, conoscere tutte le opzioni disponibili è fondamentale.

Per questo oggi proviamo a darvi una mano, portando alla vostra conoscenza il nome di Ehiweb, un provider di telecomunicazioni a tutto tondo (in grado quindi di accompagnarvi in ogni esigenza nel campo delle telecomunicazioni sia domestico che imprenditoriale) diverso dal solito e che dovreste iniziare seriamente a prendere in considerazione.

Perché rivolgersi ad una realtà come Ehiweb? Per l’italianità del progetto, nato nel lontano 2004 con lo sforzo e l’impegno di un team completamente cresciuto nel nostro territorio, sinonimo di cura e attenzione tanto al servizio offerto quanto al cliente finale.

Cosa significa lato pratico affidarsi a un provider nostrano nel mondo delle telecomunicazioni? Innanzitutto, l’esistenza di un’assistenza più attenta, sia pre che post vendita, completamente gestita nel nostro Paese, senza dover quindi interfacciarsi con centralini e call center stranieri: infatti, saper di poter contare sull’aiuto di un operatore madrelingua e formato appositamente nel settore delle telecomunicazioni (sono 16 in totale i membri, tutti regolarmente assunti da Ehiweb), già di per sé rappresenta sicuramente una garanzia extra offerta dall’azienda, che fa giustamente vanto di questa peculiarità praticamente unica nel settore.

Fare assistenza, però, significa anche prevenire tutte le ipotetiche situazioni di difficoltà dell’utente, mettendo a sua disposizione degli strumenti e dei servizi utilizzabili, senza necessità di mettersi in contatto con un operatore.

Che si tratti, quindi, di trovarsi a fronteggiare problematiche semplici quanto situazioni complesse, Ehiweb offre ai suoi clienti due importanti strumenti per rendere il più veloce possibile e snella la parte tecnica e gestionale.

La presenza di una sezione dedicata alle FAQ, di facile consultazione e navigazione, studiata appositamente per provare a risolvere le problematiche in maniera generalista e diretta, senza quindi l’intervento di un operatore Ehiweb e senza tempi di attesa, e di un’area appositamente dedicata ai neofiti contenente un glossario di termini comuni utilizzati dai provider e nel mondo informatico in generale, fa la differenza.

Il grandissimo plus dell’assistenza Ehiweb non si ferma qui. Nei casi più gravi di eventuali disservizi, l’utente finale potrà contare anche su di un apposito portale dedicato ai Ticket dove aprire direttamente le pratiche per l’assistenza e/o la riparazione.

Anche in questo caso il progetto si distingue, però, nei particolari. Tutto il servizio Ticket può, infatti, essere attivato anche tramite una semplice mail, mandata direttamente dallo smartphone, un servizio che rappresenta quindi una linea diretta sempre attiva fra l’azienda e il cliente, il quale potrà contare su assistenza costante in ogni scenario, anche quello di un’eventuale assenza di linea offerta dal provider.

In quelli che sono gli anni fondamentali per la digitalizzazione delle nostre case e delle nostre vite, poter contare su provider del calibro di Ehiweb rappresenta quindi non solo una grande opportunità per noi consumatori, ma anche una specie di vanto, sapendo, inoltre, di poter valorizzare un progetto al 100% italiano, con la garanzia di veder ripagata la nostra fiducia data all’azienda con affidabilità e trasparenza.

Per maggiori dettagli sui prezzi e sui servizi offerti da Ehiweb vi lasciamo il link al sito ufficiale.