Gboard: arrivano gli emoji “ibridi”, composti da diverse emoticon

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento della tastiera Gboard con cui sono stati introdotti gli emoji “ibridi”. L’update è disponibile ancora per pochi utenti, ma quasi certamente questo numero aumenterà successivamente.

La nuova funzionalità consente di inserire nelle varie conversazioni alcuni sticker che unisce differenti emoji. Sarà quindi possibile unire un “corpo” a un’espressione diversa, creando così simpatiche e imprevedibili combinazioni. Per esempio, come potete vedere nell’immagine che segue, sarà possibile inserire le lacrime nel cuore.

Per utilizzare questa funzionalità, sarà necessario scaricare la versione 9.0.2.290777105, attualmente disponibile solo per alcuni consumatori iscritti al programma “beta”. Durante la digitazione, sarà successivamente necessario cliccare sull’icona dedicata agli emoji, collocata nella barra superiore. A questo punto, insieme alle classiche emoticon, saranno inclusi anche degli sticker molto particolari che saranno generati in maniera casuale.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario attivare la funzione dalle impostazioni. Bisognerà quindi recarsi in “Preferenze di Gboard”, andare nella sezione “Layout” e attivare la voce “Suggerimenti per la navigazione Emoji“. Durante le prossime settimane, anche altri utenti potrebbero poter utilizzare questo simpatico strumento.