EMUI 10 arriva in altri 14 smartphone Huawei: ecco la lista

Continua la fase di distribuzione di EMUI 10: Huawei ha recentemente annunciato altri 14 dispositivi che otterranno questo atteso aggiornamento.

La società ha già portato la versione stabile del sistema operativo nelle serie Huawei P30 e Mate 20. Gli utenti che possiedono dispositivi più datati erano convinti che sarebbero stati costretti ad attendere ancora un po’ prima di poter provare le potenzialità dell’interfaccia utente basata su Android 10.

I colleghi di Huawei Central hanno però annunciato che le tempistiche potrebbero non essere così lunghe: altri 14 smartphone sono pronti per l’aggiornamento. I device in questione sono:

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9s

Huawei Maimang 8

Huawei Maimang 7

Honor 20i

Honor 10 Youth Edition

Bisogna comunque sottolineare che l’update potrebbe inizialmente essere disponibile solo per alcuni utenti, che potranno quindi verificare la presenza di eventuali bug da risolvere. Per scoprire quando poter effettivamente effettuare il download, i consumatori dovranno controllare l’applicazione HiCare.

Inoltre, la versione beta di EMUI 10 è stata già resa disponibile in Huawei Nova 5 Pro e Honor 8X. Per quanto riguarda Huawei Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5i, Nova 5Z, Enjoy 10s, Honor 20S, Honor 20 Youth Edition, la società starebbe ancora valutando EMUI 10. Probabilmente, per quest’ultimo gruppo, la versione stabile dovrebbe arrivare durante il primo trimestre del 2020.