Come ben sappiamo la piattaforma Windows Phone di Microsoft è ormai stata abbandonata dal colosso americano, con l’azienda che negli ultimi anni ha spostato la propria attenzione sul portare i propri servizi software sul più diffuso e popolare sistema operativo Android.

C’è però chi non vuole dimenticare Windows Phone e, anzi, vuole riportarlo in vita! Uno sviluppatore ha realizzato un emulatore per eseguire i giochi esclusivi Windows Phone su Android, ecco quali titoli supporta e come funziona.

WPR è l’emulatore Windows Phone per Android

Il progetto prende il nome di WPR ed ha l’ambizione di portare tutti i giochi dell’ormai abbandonata piattaforma Windows Phone su Android.

Il software, al momento ancora in versione Alpha 0.0.1, permette già di eseguire alcuni titoli Windows Phone 7 e Windows Phone 8 su smartphone e tablet Android, collegandosi anche ai server Xbox Live per sbloccare gli obiettivi di gioco.

La pagina GitHub dell’autore riporta che solo l’API Vulkan è ufficialmente supportata su Android e poco più, ma sembra sia già possibile utilizzare WPR per eseguire 18 giochi.

Quali giochi funzionano su WPR?

La maggior parte dei giochi per Windows Phone era multipiattaforma e quindi già disponibile nativamente per Android. Altri, al contrario, erano stati sviluppati in esclusiva. La lista dei titoli al momento supportati da WPR è la seguente:

Earthworm Jim

Skulls of the Shogun

Ilomilo

Zuma’s revenge

Plants vs zombies

The Sims 3

The Sims Medival

Civilization Revolution

I love Katamari

Fruit Ninja

Sonic 4 ep 1

Tower Bloxx

Kinectimals

MonstaFish

Bug Village

Brain Challenge

Ragdoll Run

Max and the Magic Marker

Tentacles

Tiki Towers

Need for Speed Undercover

More Brain Excercise by Namco

Guitar Hero 5

Come scaricare WPR su Android

Per poter utilizzare l’emulatore di giochi Windows Phone su Android sarà per prima cosa necessario scaricare il file APK di installazione dalla pagina dedicata. Dopo di che, seguendo la nostra guida su come installare un file APK, installate l’app di WPR sul vostro smartphone o tablet.

Ora dovrete solo prendere i vostri file dei giochi con estensione XAP ottenuti legalmente e copiarli nella memoria del vostro dispositivo, per poi aggiungerli alla raccolta da WPR. Buon divertimento!