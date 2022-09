Eolo amplia la copertura della propria rete FWA a 200 Mbps anche nelle cittadine con meno di 5000 abitanti. Un passo avanti che aiuterà anche le zone del Paese in cui la densità della popolazione è minore a raggiungere velocità di navigazione discrete e che contribuirà a ridurre il digital divide.

Viviamo in un mondo sempre più connesso grazie al continuo miglioramento delle reti internet. Una delle tecnologie innovative che ha portato ad un miglioramento sostanzioso nella diffusione della connessione è la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), ovvero la trasmissione di dati tramite antenna nell’ultimo tratto della linea.

Uno dei gestori più conosciuti che propone ai propri clienti questo tipo di connessione ad internet è Eolo. Società di telecomunicazioni italiana e Internet service provider con sede a Busto Arsizio, Eolo è nata nel 1999 con il nome NGI come azienda legata al mondo dei videogiochi online, attualmente si occupa di servizi di connettività wireless.

Eolo ha migliorato la propria tecnologia di rete FWA portando la velocità di connessione fino a 200Mbps (megabit al secondo), disponibile già da adesso, anche nei Comuni con meno di 5mila abitanti, portando dunque una velocità discreta di rete internet nelle zone dove la connessione non è di facile accesso, come le zone montuose o di periferia.

Sono quindi circa 6800 i piccoli comuni italiani che potranno contare su un servizio di connessione ad internet ad alta velocità e banda larga, servizio prima disponibile solamente nelle grandi città.

“Il potenziamento della nostra tecnologia per raddoppiare la velocità nei territori in cui operiamo è un passaggio fondamentale nella lotta al cosiddetto Digital Speed Divide” spiega Guido Garrone, co-ceo di Eolo. “Troppo spesso, infatti, chi vive nei piccoli comuni italiani, nelle aree montane o in zone di periferia non ha accesso alla banda ultra larga. Come Eolo da quasi 20 anni, lottiamo contro questa situazione e siamo arrivati a connettere oltre 6.800 comuni dal nord al sud del Paese. La nuova velocità che siamo in grado di offrire ai nostri clienti potrà soddisfare le necessità di connessione più stringenti“.