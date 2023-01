Aggiornamento del 25 gennaio 2023 alle ore 13:02 – Le segnalazioni su Downdetector stanno piano piano diminuendo, mentre ci giungono messaggi riguardo la ripresa del funzionamento della rete in alcune località. Presto il disservizio dovrebbe essere completamente risolto, o almeno così sembra.

Eolo è offline in tutta Italia, non è il vostro PC o smartphone che fa i capricci. Da qualche minuto la rete del famoso operatore wireless risulta down, rendendo impossibile navigare a tutti i clienti sparsi per il Paese ed impedendo quindi anche l’invio e la ricezione di messaggi o chiamate VoIP.

Le segnalazioni sono cresciute in modo esponenziale da un minuto all’altro sul noto portale Downdetector, il tutto è partito dalle 12:00 di oggi, 25 gennaio. I luoghi più colpiti sembrano essere le grandi città, in particolare Milano, Bologna, Roma e Perugia, ma come detto sembra i i problemi di connessione siano diffusi a macchia d’olio in tutta Italia.

Anche colui che vi sta riportando la notizia può confermare in prima persona che la rete non funziona il alcun modo, la mia segnalazione arriva dal Friuli Venezia Giulia, il che indica un disservizio diffuso in tutto il Bel Paese.

Al momento la società non ha ancora diramato comunicazioni né sul proprio sito né sui canali social, quindi non sappiamo quale sia l’entità del danno e per quanto tempo la rete rimarrà inagibile. Com’è lecito immaginare i canali di assistenza sono intasati, quindi per ora non si può far altro che aspettare pazientemente; noi vi aggiorneremo non appena ci saranno novità, quindi tenete d’occhio le nostre pagine.

Anche il sito del popolare gestore di servizi di rete è vistosamente rallentato, tanto da impedire l’accesso alla propria area personale, probabilmente vista la mole di traffico fuori dal comune a cui è sottoposto. Eolo permette di effettuare un’autodiagnosi dell’impianto dal proprio pannello personale per la verifica dei problemi, ed è proprio per questo motivo che il sito potrebbe essere stato preso d’assalto dagli utenti.

Siamo sicuri che i tecnici dell’azienda sono già al lavoro per ripristinare l’accesso ai servizi, anche se al momento non è ancora chiara la causa di questo down esteso in varie zone della penisola. Ovviamente non mancheremo di segnalare eventuali aggiornamenti alla notizia e, soprattutto, comunicare quando il disservizio sarà stato risolto.

Voi siete clienti Eolo? Anche voi siete stati colpiti da questo down della rete internet?