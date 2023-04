Uno degli obiettivi più ambiziosi dei nostri tempi è la trasformazione digitale, resa sempre più urgente dai cambiamenti tecnologici, organizzativi e culturali che sta affrontando la società. Tuttavia, questa rivoluzione, all’atto pratico ha diverse sfide da affrontare, e una delle principali consiste nella distribuzione uniforme della rete.

Affinché avvenga una transizione completa, tutti devono poter aver accesso agli strumenti digitali, ma la realtà dei fatti è che ad oggi molte zone sono fortemente penalizzate e rimangono tagliate fuori da diversi servizi. Parliamo soprattutto dei piccoli e i piccolissimi comuni, che hanno assistito ad uno sviluppo infrastrutturale piuttosto lento rispetto alla media, proprio per la mancanza di prestazioni adeguate di rete. Eolo, in questo quadro, rappresenta la soluzione ideale.

Che cosa è Eolo

Eolo è uno dei principali fornitori di banda ultralarga wireless, che attraverso collegamenti radio fissi, è in grado di fornire un servizio identico o superiore a quello classico via cavo, anche nelle zone d’Italia tipicamente più penalizzate sotto il profilo della connessione Internet.

Tutto questo è reso possibile grazie alla tecnologia Fwa. La connessione Fwa, acronimo di Fixed Wireless Access, permette di collegarsi alla rete Internet attraverso una piccola antenna wireless, montata da un tecnico specializzato di Eolo. L’antenna riceve direttamente il segnale dai ripetitori di Eolo, consentendo un collegamento veloce e stabile senza l’ausilio di nessun cavo.

A chi serve Eolo

Pensiamo alle piccole attività, ubicate in zone difficili da raggiungere, oppure alle zone residenziali in cui è impossibile garantire una connessione via cavo, oppure ancora a chi avrebbe la possibilità di praticare lo smart working, ma non può farlo perché non ha una rete idonea. Non sono poche le realtà italiane caratterizzate da queste difficoltà. Il nostro è un territorio orograficamente complesso, e un’infrastruttura unitaria non può che penalizzare chi rimane fuori da determinati standard.

La scelta vincente di Eolo è stata quella di puntare fin da subito sui piccoli comuni e le aree svantaggiate, ritagliandosi una fetta di mercato notevole. Secondo il Ceo Network Division Garrone, la connessione Fwa ad oggi copre circa il 10% del mercato, ma questa percentuale è destinata a salire fino al 15-20%, raggiungendo un bacino di utenza di 5 o 6 milioni di case.

Un progetto ambizioso per il futuro

Attualmente i comuni coperti dalla rete Eolo sono circa 7.000, ma la società ha in programma di implementare la copertura, dando una forte accelerazione al piano di investimenti, in particolar modo al sud Italia. Si punta anche all’introduzione di servizi di connettività a 300 Mbps in tecnologia Fwa 5G.

Eolo si considera infatti perfettamente complementare alla tecnologia Ftth, con la quale verrà realizzato l’ambizioso progetto di digitalizzare rapidamente e in maniera sostenibile l’intero paese. Il recente accordo con Open Fiber sembra andare proprio in questa direzione, attraverso la promozione di un approccio comune Fwa- Ftth nelle cosiddette aree bianche, che mira a evitare inutili duplicazioni e abbattere il digital divide.

Il piano prevede anche una densificazione delle antenne, mediante l’uso delle onde millimetriche a 26 e a 28 GHz, che grazie al potenziamento della rete 5G, permettono di offrire servizi di connessione molto potenti, specie dove non può arrivare la fibra ottica.

Ma le ambizioni di Eolo non finiscono qui, dal momento che sta cercando un accordo con il Ministero per ottenere uno spettro ad uso esclusivo dell’Fwa. Se questo accordo verrà raggiunto, sarà possibile ottenere il fatidico Gigabit, come richiesto, fra l’altro, dal governo stesso e dall’Europa.

Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo, ha parlato di un piano di investimenti da 850 milioni di euro entro il 2025, da articolare in tre punti principali:

rafforzamento della copertura mediante le onde millimetriche;

sviluppo delle opportunità di vendita wholesale;

avvio di una piattaforma per la distribuzione della connessione Fwa a livello europeo.

I vantaggi dell’Fwa

Basta farsi un giro nei piccoli comuni italiani per rendersi conto di quali siano gli innumerevoli vantaggi della connessione Fwa. Le località situate in zone montuose o impervie, sono state a lungo tagliate fuori dai servizi di rete Internet, e quando sono presenti, si riscontrano spesso problemi di lentezza. Tutto questo senza considerare il fatto che, talvolta, portare i cavi nella propria abitazione o attività può rivelarsi un procedimento molto costoso.

Eolo si avvale di una tecnologia semplice da installare, rapida ed economica, che consente di ottenere un collegamento ad Internet stabile e potente. Normalmente, infatti, questa tipologia di rete risente meno dei tipici problemi che caratterizzano la classica connessione via cavo, la quale soffre certamente più dell’Fwa per malfunzionamenti alle centraline.

L’Fwa non ha nulla da invidiare alla rete via cavo, e consente di svolgere serenamente tutte quelle attività che necessitano di una connessione solida e veloce, dallo smart working allo streaming, fino al gaming.

Per far sì che questo progetto diventi realtà, Luca Spada si augura che il governo sia fedele ai suoi propositi di neutralità tecnologica, e che il quadro legislativo in merito consenta di regolamentare gli strumenti tecnologici, mettendoli a disposizione di tutti i cittadini che ne hanno bisogno.