Google Foto si conferma uno strumento potente ma potenzialmente insidioso per la gestione delle immagini su Android.

Un comportamento poco intuitivo dell'applicazione sta mettendo a rischio i file degli utenti che preferiscono gestire manualmente le proprie foto, eliminando non solo l'originale ma anche tutte le copie locali presenti sul dispositivo.

La scoperta arriva da un caso documentato su Reddit che solleva parecchi quesiti sulla comunicazione di Google riguardo alle modalità di funzionamento dell'app.

Il problema è emerso dall'esperienza di un utente proprietario di un Pixel 10 Pro, che dopo un viaggio ha tentato di riorganizzare le foto scattate. Incontrando difficoltà con l'app Files di Google nel gestire il trasferimento di numerosi file, l'utente ha optato per una soluzione alternativa: utilizzare la funzione di condivisione di Google Foto per copiare le immagini nella cartella Download del telefono. Una prassi apparentemente innocua che si è rivelata foriera di conseguenze inaspettate.

La procedura seguita sembrava corretta sotto ogni punto di vista. Dopo la copia, sul dispositivo erano effettivamente presenti due versioni dello stesso file: una nella directory della fotocamera e una in Download, come verificabile tramite l'app Files.

A questo punto, l'utente ha deciso di eliminare le foto originali dalla galleria di Google Foto, aspettandosi ragionevolmente che le copie in Download rimanessero intatte. La realtà si è rivelata drammaticamente diversa: anche i duplicati nella cartella Download sono stati cancellati.

Google Foto elimina tutte le copie locali di un'immagine presenti sul dispositivo, indipendentemente dalla loro posizione nel file system

L'architettura software di Google Foto si dimostra quindi più aggressiva di quanto molti utenti potrebbero aspettarsi. Quando si sposta un'immagine nel cestino attraverso l'app, il sistema procede a rimuovere tutti i duplicati locali che riesce a identificare sul dispositivo.

Google fornisce effettivamente un avviso quando si elimina una foto, specificando che i file "verranno rimossi da tutte le cartelle", ma la formulazione può facilmente passare inosservata o essere fraintesa, soprattutto da utenti abituati a gestire i file come entità indipendenti.

La situazione si aggrava ulteriormente quando si utilizza l'opzione "Elimina dal dispositivo". In questo caso, Google non mostra nemmeno l'avviso preventivo, presumibilmente partendo dal presupposto che l'utente comprenda che "dal dispositivo" implichi "da tutte le posizioni". Una logica che può risultare controintuitiva per chi ha dimestichezza con i file system tradizionali, dove eliminare un file da una cartella non comporta la cancellazione automatica delle sue copie in altre directory.

Il problema tocca un'ampia base di utenti Android, ben oltre i possessori di dispositivi Pixel. Google Foto rappresenta infatti la soluzione predefinita per la gestione fotografica su milioni di smartphone, grazie alla sua integrazione nel sistema operativo e alle funzionalità di backup cloud. Proprio chi sceglie di non affidarsi completamente al cloud e preferisce mantenere un controllo manuale sui propri file risulta paradossalmente più esposto a questa tipologia di perdita dati.

La vicenda si inserisce in un quadro già problematico per l'ecosistema fotografico di Google. Alla fine dello scorso anno erano emersi problemi con diversi modelli Pixel che non salvavano correttamente le foto scattate, un bug che aveva causato la perdita irreversibile di momenti irripetibili per numerosi utenti. Questa nuova questione, pur non essendo tecnicamente un malfunzionamento ma una scelta progettuale, rischia di avere conseguenze altrettanto gravi per chi non conosce a fondo il comportamento dell'applicazione.

Per gli utenti più tecnici che gestiscono attivamente la struttura delle loro directory, il comportamento di Google Foto rappresenta una violazione delle aspettative consolidate nella gestione dei file. In un file system standard, le copie sono entità indipendenti: eliminarne una non dovrebbe influenzare le altre. L'approccio di Google, per quanto possa avere una sua logica nell'ottica di evitare duplicati inutili, si scontra con questo paradigma e rischia di causare perdite di dati per chi opera con queste assunzioni.