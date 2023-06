Qualcomm ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento del suo portafoglio di soluzioni Qualcomm S3 Gen 2 Sound, progettato appositamente per offrire una migliore esperienza audio e nel gaming. Questa piattaforma avanzata combina la potenza di Snapdragon Sound e LE Audio per garantire un audio wireless a bassa latenza, inferiore ai 20 ms, che renderà l’esperienza di gioco assolutamente priva di ritardi.

Inoltre, la tecnologia Snapdragon Sound ottimizza l’audio per consentire una riproduzione musicale di altissima qualità, con un supporto per lo streaming Bluetooth ad alta risoluzione a 24 bit e 96 kHz grazie alla tecnologia Qualcomm aptX Adaptive.

Fonte: Qualcomm

La nuova piattaforma include anche la funzionalità Auracast, che consente agli OEM di aggiungere l’audio di trasmissione broadcast ai dongle e agli adattatori, rendendo possibile la trasformazione di dispositivi come smartphone, laptop e TV in autentiche piattaforme di trasmissione audio premium. Gli utenti potranno condividere facilmente l’audio con amici e familiari, sia in modalità privata sia in luoghi pubblici, grazie all’audio Auracast trasmesso in modalità wireless. Questo rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione delle esperienze audio condivise.

Fonte: Qualcomm

“Con ogni generazione di Snapdragon Sound abbiamo ridotto le latenze e migliorato la qualità dell’audio, e con questa ultima aggiunta al nostro portafoglio Qualcomm S3 Gen 2 Sound, stiamo offrendo la nostra migliore esperienza di gioco wireless. Sappiamo dal nostro sondaggio annuale State of Sound che i consumatori desiderano un audio senza lag per i giochi, ma finora questa esperienza audio wireless coinvolgente era riservata a soluzioni di gioco proprietarie“, ha dichiarato Mike Canevaro, direttore marketing e responsabile di Snapdragon Sound, Qualcomm Technologies, Inc. “Questa nuova piattaforma è stata ottimizzata per offrire un’esperienza di gioco a bassissima latenza tramite Bluetooth con Snapdragon Sound, ma significa anche che gli stessi dispositivi possono essere utilizzati per le chiamate e per l’ascolto di musica ultra-premium“.

Le soluzioni basate su Qualcomm S3 Gen 2 Sound offrono inoltre una connettività affidabile e un adattamento dinamico della latenza in base all’ambiente RF esterno, grazie all’integrazione con gli auricolari e le cuffie basati su Qualcomm S5 e S3 Gen 2. I giocatori potranno muoversi liberamente senza interruzioni audio e partecipare alla chat in-game ovunque si trovino, offrendo un’esperienza di gioco ancora migliore.

Trovate ulteriori dettagli nella pagina dedicata alla piattaforma Qualcomm S3 Gen 2 Sound Platform.