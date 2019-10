Essential, ecco il nuovo smartphone di Andy Rubin: forma strana e nuova interfaccia

Andy Rubin ha pubblicato le foto del futuro smartphone Essential: fattore di forma stretto e allungato, interfaccia inedita e nuove vivaci colorazioni cangianti.

Che Essential fosse al lavoro su un nuovo smartphone era ormai cosa certa, ma fino a questo momento non erano fuoriusciti dettagli. Nelle scorse ore, il fondatore Andy Rubin ha condiviso su Twitter le immagini di un dispositivo caratterizzato da un particolare rapporto di forma, diverso da quello a cui i produttori ci hanno abituato.

Come potete vedere dalle immagini all’interno del tweet qui sotto, lo smartphone si presenta con una forma particolarmente stretta e allungata, molto più del rapporto di forma in 21:9 inaugurato da Sony. Con questo particolare design, il problema più grande resta l’ottimizzazione dell’interfaccia utente. Rubin ha dato una risposta anche a questo quesito. La società sta sviluppando un’apposita interfaccia in grado di adattarsi al nuovo fattore di forma.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Le immagini mostrano in che modo vengono organizzate le varie app con i widget e come appare un’applicazione a tutto schermo. Il futuro smartphone – che per il momento viene identificato con il nome Project GEM – sarà caratterizzato anche da particolari varianti cromatiche. La finitura utilizzata – chiamata da Rubin GEM Colorshift Material – ricrea tonalità molto vivaci e diverse a seconda da come viene colpita dalla luce.

Purtroppo, mancano tutti i dettagli tecnici ma è visibile una fotocamera posteriore sporgente all’interno di un cerchio al di sotto del quale sembra esserci un sensore biometrico per le impronte digitali. Mentre sulla parte frontale, il sensore fotografico sembra collocato all’interno di un foro sul display.

Essential ha infine confermato l’esistenza di questo nuovo dispositivo aggiungendo che è già in fase di test preliminare al di fuori del laboratorio. Insomma, potrebbe essere uno smartphone molto interessante. Staremo a vedere!