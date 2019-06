Essential Phone 2 in arrivo? L’azienda presto farà un annuncio

Il fondatore di Essential - Andy Rubin - ha risposto a un tweet di un utente affermando che l'azienda presto farà un annuncio. Che possa essere Essential Phone 2?

Essential Phone 2 potrebbe presto diventare realtà. Rispondendo a un tweet – datato settembre 2018 – di un utente che elogiando il primo smartphone dell’azienda ha chiesto di annunciare qualcosa, il fondatore Andy Rubin ha asserito che faranno un annuncio. Una risposta secca che non fornisce ulteriori dettagli ma che ha riportato alla luce l’ipotesi dell’arrivo del successore di Essential Phone.

Lo smartphone ha fatto il suo esordio quasi due anni fa e da dicembre è andato fuori produzione. Anche se le vendite del primo dispositivo non sono state delle migliori, si è creata una cerchia di sostenitori grazie al supporto garantito con il rilascio di aggiornamenti puntuali. Non è la prima volta che si fa strada qualche indiscrezione a proposito di Essential Phone 2. Un report dell’autunno scorso pubblicato da Bloomberg affermava che l’azienda stava lavorando a uno smartphone dotato di intelligenza artificiale e in grado di poter svolgere alcune attività al posto nostro, come rispondere a messaggi o mail.

Thanks. We'll make an announcement. Hang tight. — Andy Rubin (@Arubin) June 11, 2019

Un’ipotesi che sembrava fondata dato che era stato lo stesso Rubin, l’anno precedente, ad affermare “il mio smartphone dei sogni sarebbe una versione virtuale di noi stessi. Potremmo essere in giro a goderci la vita, andare a cena senza che ci sia il bisogno di interagire continuamente con lo smartphone, ma potendo contare sul fatto che lo smartphone faccia le cose al nostro posto, come le faremmo noi“.

Che Essential Phone 2 possa essere uno smartphone basato su gesture, comandi vocali e intelligenza artificiale è difficile da dire. Inoltre, Rubin si è limitato a dire che ci sarà annuncio ma non ha specificato se riguarderà uno smartphone – anche se sembra l’ipotesi più probabile data la natura del tweet – o qualsiasi altra cosa. Non ci resta che attendere!