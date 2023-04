Siete appassionati del mondo Apple? Grazie all’iniziativa Back to New Euronics. con una piccola spesa mensile potrete avere il prodotto Apple che preferite, insieme ad accessori aggiuntivi.

Ma come funzione questa promozione? È semplice! Al momento dell’acquisto, potrete sceglierete il prodotto che desiderate e valutare come acquistarlo con la soluzione Back to New più conveniente per voi: pagando a rate, permutando, rinnovando oppure permutando e rinnovando insieme!

Con la modalità pago a rate, potrete scegliere l’importo e la durata della vostra rata mensile, fino a 36 mesi. Permutando un prodotto Apple che già possedete, invece, il valore del nuovo articolo acquistato diminuirà drasticamente e, infine, rinnovando potrete portare a casa un dispositivo ad un prezzo vantaggioso e poi scegliere se riscattare il vostro prodotto o passare al modello successivo.

Facciamo un esempio per ciascuna modalità, considerando che potreste essere interessati all’iPhone 14 Pro da 128 GB, dal valore di 1.339,00€! Con la prima opzione Back to New dovrete pagare 74,25€ al mese, finanziando il vostro dispositivo Apple

e gli accessori in 12, 20 o 36 rate. Permutando un iPhone usato dal valore di 300€, potrete pagare 57,51€ al mese per un totale di 36 rate.

In alternativa arete la possibilità di finanziare il vostro dispositivo Apple e, giunti al termine del finanziamento, potrete scegliere se tenerlo o sostituirlo con il modello più recente. Il costo, in questo caso, sarebbe di 60,77€ al mese per 20 rate! Ultima opzione, altrettanto valida, combinare permuta e rinnovo per il massimo della convenienza! In questo modo, avrete modo di pagare soli 44,13€ per 20 mesi. Per qualsiasi altra informazione, termini e condizioni specifiche vi linkiamo comodamente la pagina Euronics apposita!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

