Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme relative alla progettazione, alla produzione e al riciclaggio delle batterie sul territorio dell’Unione. Uno degli aspetti più controversi riguarda gli smartphone, i laptop e i dispostivi portatili in generale, le cui batterie dovranno essere facili da sostituire.

Le nuove norme prevedono anche che tutti i veicoli elettrici, i mezzi di trasporto leggeri (come gli scooter elettrici) e le batterie industriali ricaricabili (con una capacità superiore a 2kWh) dovranno includere dichiarazioni obbligatorie sull’impatto ambientale. Qualcosa di simile, sembrerebbe, all’etichetta che indica il consumo energetico degli elettrodomestici.

Il punto sugli smartphone (ma anche i laptop ormai) è particolarmente problematico: sono ormai anni, infatti, che gli smartphone hanno un design monolitico, con una batteria non rimovibile. Alcuni anni fa fu Apple a introdurre questo concetto, e all’epoca erano moltissimi i consumatori che vi si opponevano. Oggi però è diventata una cosa normale; non solo ci siamo abituati al fatto che la batteria non rimovibile, ma ci siamo abituati anche alle conseguenze sul design: gli smartphone sono più monolitici, più compatti e più eleganti. La parte posteriore può essere in vetro (difficile ma complicato se la batteria è rimovibile), ed è abbastanza comune avere smartphone resistenti all’acqua, persino alle immersioni in alcuni casi.

Ora che succede?

Molti commentatori sono certi che torneremo indietro di dieci anni, e torneranno quegli smartphone dove bastava aprire lo sportellino posteriore per estrarre la batteria. Spesso, in effetti, togliere la batteria era l’unico modo per raggiungere il vano SIM.

In verità, è tutto da vedere. La norma votata la settimana scorsa infatti non spiega nel dettaglio che cosa significhi l’indicazione. La frase dice progettare le batterie portatili negli elettrodomestici in modo che i consumatori possano rimuoverle e sostituirle facilmente.

Ad oggi, per sostituire la batteria di uno smartphone serve un intervento tecnico non troppo complesso, ma sicuramente non alla portata di tutti. Chi vuole farlo, in genere, si rivolge a un tecnico specializzato. Se il ricambio è disponibile, spesso e volentieri avrete indietro il vostro smartphone in meno di un’ora, con una batteria nuova.

Ecco, l’intervento di un tecnico specializzato che fa il lavoro in un’ora circa , magari in un centro commerciale mentre si fa la spesa, sarà abbastanza facile, oppure i 587 parlamentari che hanno votato a favore vogliono tutti tornare indietro nel tempo?

Personalmente, mi sembra improbabile. Ogni parlamentare riceve pressioni dalle industrie interessate alle leggi in discussione, a cui si aggiungono le sue convinzioni personali; un voto del genere, che è una quasi unanimità, mi fa quindi pensare che la norma sia tutto sommato innocua, e che alla fine non cambierà granché.

D’altra parte, si potrebbe controbattere, l’Europa sta obbligando Apple a mettere una porta USB-C sull’iPhone, un cambiamento a cui l’azienda californiana si è opposta strenuamente fino all’ultimo momento.

Quindi, pensano alcuni, forse l’Europa è pronta adesso a far cadere un altro muro. Ma, ancora una volta, non credo proprio che le cose andranno così. Con il primo caricabatterie unico, per esempio, le cose non andarono affatto come ci si aspettava: Apple mise un connettore USB-A sul caricatore, che quindi diventava utilizzabile anche con uno smartphone Android – bastava cambiare il cavo e la norma era rispettata.

Quindi anche con la batteria facilmente sostituibile è molto meglio aspettare un attimo e vedere che succede, prima di dire cose che poi potremmo doverci rimangiare, tipo che l’iPhone XX avrà la batteria rimovibile.

L’entrata in vigore della legge è prevista per l’inizio del 2027, ma l’UE potrà posticiparne l’attuazione se i produttori dimostreranno di aver bisogno di più tempo per adeguarsi.

Immagine di copertinassuaphoto