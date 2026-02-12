Siete pronti a scoprire le ultime novità del mondo Galaxy? L’atteso evento Galaxy è alle porte e promette di sorprendere tutti gli appassionati di tecnologia. Questo momento non è solo l’occasione per conoscere i nuovi dispositivi, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per approfittare di sconti esclusivi e partecipare a concorsi che mettono in palio premi davvero interessanti. Partecipare è semplice e gratuito: basta registrarsi compilando il form dedicato tramite Mediaworld e sarete subito inseriti nel circuito delle offerte e delle iniziative speciali legate all’evento.

Vedi offerta su Mediaworld

Offerte di lancio Samsung Unpacked, perché approfittarne?

I nuovi Galaxy, tra cui il probabile arrivo del Galaxy S26, stanno per debuttare sul mercato, e come ogni lancio ufficiale, non mancheranno le offerte promozionali riservate ai primi clienti. Questo evento rappresenta quindi un’occasione unica per chi desidera aggiornare il proprio smartphone o aggiungere alla propria collezione un modello all’avanguardia, approfittando delle condizioni esclusive previste per il lancio. La possibilità di toccare con mano le novità e di informarsi direttamente sui nuovi dispositivi rende la partecipazione ancora più interessante e coinvolgente.

Partecipando al Galaxy Event tramite Mediaworld, potrete beneficiare di vantaggi concreti: dallo sconto immediato di 200€ sui tagli di memoria più grandi, valido dal 25 febbraio al 10 marzo, fino all’opportunità di entrare in una lotteria esclusiva che mette in palio un Galaxy Book5 360 da 15,6". Si tratta di un laptop versatile, potente e perfetto per chi desidera un’esperienza digitale completa, sia per lavoro che per svago. La registrazione gratuita al form è quindi il primo passo per non perdere nessuna delle promozioni e dei premi riservati ai partecipanti.

Il Galaxy Event è il momento ideale per aggiornare i vostri dispositivi, approfittare di sconti eccezionali e tentare la fortuna per vincere premi esclusivi. Registrandovi subito, vi assicurerete di partecipare a un’esperienza completa, che unisce tecnologia, convenienza e divertimento. Preparatevi a vivere il futuro della tecnologia con Galaxy e a scoprire tutto ciò che questo evento ha da offrire: non rimarrete delusi!

Vedi offerta su Mediaworld