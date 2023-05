La pubblicità di Sky Wifi che definisce l’offerta “senza vincoli” è ingannevole; a prendere questa dura posizione è Virgin Fibra, operatore entrato lo scorso anno sul mercato italiano.

Richard Branson

Tom Mockridge, AD di Virgin Fibra ed ex AD di Sky Italia, punta il dito contro la comunicazione ingannevole di Sky Wifi e delle clausole nascoste nell’offerta “Zero Vincoli”.

Virgin è convinta che l’affermazione “senza vincoli” sia fuorviante, che i vincoli contrattuali “esistano eccome” e che uscire dal contratto “costi caro al consumatore”. L’azienda si è rivolta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

“La trasparenza è il mantra di Virgin Fibra, perché vogliamo portare un servizio di cui gli Italiani possano fidarsi, senza costi nascosti o clausole che li imprigionino in un contratto. Vogliamo che i consumatori ci scelgano per la nostra offerta, sapendo che possono liberarsi dal contratto ogni giorno, senza penali o costi extra. Il messaggio promozionale diffuso da Sky-Wifi è invece a tutti gli effetti una pubblicità ingannevole, che induce il consumatore ad acquistare un servizio che presenta vincoli nascosti”, queste le parole di Tom Mockridge, AD di Virgin Fibra ed ex AD di Sky Italia.

Virgin Fibra ha quindi scelto di segnalare come sottoscrivendo l’offerta Sky Wifi, contrariamente a quanto suggerisce la campagna promozionale, il consumatore si vincoli ad una durata minima contrattuale di 24 mesi e si obblighi alla restituzione di eventuali sconti fruiti in caso di recesso anticipato, oltre al pagamento dei costi di disattivazione di 29,90 euro e dell’eventuale penale per la mancata restituzione del modem di altri 45,00 euro. Realisticamente al consumatore liberarsi dal contratto può arrivare a costare una cifra superiore ai 75 euro.

“La dura presa di posizione di Virgin Fibra è in linea con la sua volontà di portare trasparenza in un mercato pieno di falsi miti e ‘mezze verità’, attraverso un’offerta che sia davvero senza vincoli di durata, che permetta al cliente di disdire il contratto quando vuole, senza penali, senza costi di disattivazione o restrizioni legate al recesso” scrive l’operatore sul suo comunicato stampa.

Ricordiamo che Virgin si appoggia solamente alla Fibra pura (quindi connessioni di tipo FTTH) per garantire velocità maggiori e sicurezza di un impianto più duraturo e meno soggetto alle avversità climatiche. La fibra ottica è realizzata in un materiale non conduttore e quindi non viene intaccata dalla presenza di acqua o dalla possibilità che le scariche dei fulmini attraversino il cavo.

Come conclusione del racconto di questa vicenda, vi lasciamo ad una riflessione su come faccia un po’ sorridere che sia proprio l’ex AD di Sky Italia a puntare il dito contro Sky WiFi…