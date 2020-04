I Facebook Avatar sono arrivati in diversi paesi europei, tra cui l’Italia. Si tratta di una versione alternativa di Apple Memoji o Bitmoji di Snapchat. La novità era stata introdotta pochi mesi fa in Australia e sta ora arrivando in diversi stati.

A comunicare questa novità sono stati diversi iscritti, che hanno trovato la funzione abilitata nei loro account. Subito dopo è arrivata la conferma di alcuni portavoce del social network. Gli utenti potranno ora creare il proprio avatar e generare un pacchetto, anche molto ampio, di sticker.

L’aggiornamento lato server è in fase di roll-out e sarà presto disponibile per tutti gli utenti. In questo momento, solo in pochi hanno la fortuna di utilizzare questa novità. Sarà quindi possibile accedere all’editor visuale da Messenger o dall’applicazione principale. Una volta entrati, ci si troverà davanti a diverse opzioni.

Facebook non avrà bisogno di accedere ai dati biometrici, come quelli utili per il riconoscimento facciale. La costruzione del proprio avatar non è un procedimento automatico. Gli utenti dovranno scegliere i propri tratti, come se fosse una schermata di un videogioco in cui è richiesta la creazione un personaggio (basti pensare a The Sims). Dopo aver confermato, sarà possibile ottenere un pacchetto con l’avatar in diverse pose.

Qualora non dovesse essere possibile accedere automaticamente all’apposita schermata, bisognerà attendere o trovare un post (da un dispositivo Android) in cui è presente l’avatar di un’altra persona (in tal caso, troverete anche un’icona). Subito dopo, sarà possibile utilizzare gli adesivi personalizzati nei commenti o nelle conversazioni private. Ricordiamo che Facebook ha anche recentemente introdotto Messenger Room.