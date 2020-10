Facebook Dating debutta in Italia: come funziona l’app che sfida Tinder

Facebook Dating è ufficialmente disponibile in Italia. Dopo aver incontrato il muro del garante della privacy irlandese, Data Protection Commission (DPC), che ne aveva bloccato il debutto previsto per lo scorso febbraio; l’app che vuole sfidare Tinder si affaccia nel Vecchio Continente. Il servizio che consente di individuare persone con i nostri stessi interessi, per poi fissare un appuntamento, arriva nel Bel Paese e in altri 31 Paesi europei.

Come funziona? Partiamo subito col dire che si tratta di un servizio attivabile dall’utente su richiesta. Nel momento in cui scriviamo però non è funzionante. Cliccando sul link che dovrebbe portarci a Facebook Dating compare una pagina di errore. Il rilascio è appena iniziato, quindi il problema potrebbe essere risolto già nel corso delle prossime ore. Ad ogni modo, il funzionamento è stato spiegato dalla stessa società.

Non è necessario installare nessun’altra app. Si accede direttamente dall’account Facebook. Viene però creato uno spazio separato. Tutto ciò che facciamo in Dating non verrà visualizzato o pubblicato sulla nostra bacheca di Facebook. Il profilo però potrà essere creato prendendo le informazioni o le foto che abbiamo già caricato sulla piattaforma. È utilizzabile solo dagli utenti maggiorenni.

L’unico momento in cui i due spazi potranno comunicare è attivando la funzione Passioni Segrete che permette di scoprire potenziali partner tra le persone con cui abbiamo già stretto amicizia su Facebook e/o Instagram. Di default, infatti, Dating non propone gli amici di Facebook. Passioni segrete offre la possibilità di selezionare fino a 9 persone tra i nostri contatti e solo se anche queste stesse persone ci avranno aggiunto alla loro lista, ci sarà il match. Altrimenti mai nessuno saprà di essere stato selezionato.

Una volta avvenuto il match in Dating, è possibile avviare una conversazione o una videochiamata. Per ridurre al minimo i rischi, è vietato inviare foto, link, pagamenti o video nei messaggi. Inoltre, si riceverà una notifica di invito prima di accedere alla videochiamata in modo da decidere se accettare o meno. Non manca la possibilità di segnalare e bloccare i profili.

Se siamo interessati a qualcuno, possiamo commentare direttamente sul suo profilo o toccare il pulsante Mi piace per farglielo sapere. Aggiungendo gli Eventi e Gruppi Facebook a Dating, potremo entrare in contatto con altre persone che hanno interessi simili ai nostri.

Quanto alla privacy che tanto fa discutere e preoccupare utenti e Autorità, Facebook spiega di aver preso tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto della privacy e dei dati raccolti. Per quanto, per il momento, Facebook Dating sembra aver avuto il lasciapassare da parte dell’Unione Europea, è certo che il servizio continuerà a essere monitorato.