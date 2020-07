Facebook, le schede Wikipedia in test sul popolare social network

Facebook non ha proprio intenzione di fare uscire gli utenti della propria piattaforma. La nuova funzione – confermata a TechCrunch – va proprio verso questa direzione. La compagnia statunitense sta potenziando lo strumento di ricerca introducendo una scheda con informazioni tratte da Wikipedia. Per intenderci, è un riquadro molto simile a quello mostrato da Google quando si effettua una ricerca su un film, personaggio, luogo e molto altro.

In pratica, digitando una parola chiave dalla barra di ricerca, sul lato destro comparirà una scheda con le informazioni collegate a quella stessa parola. Tutto ciò, consentirà all’utente di restare all’interno di Facebook senza andare al di fuori – per esempio su Google – per cercare informazioni. Il colosso di Mark Zuckerberg ha confermato che la funzione è in fase di test sulle versioni mobile web, desktop e app iOS del popolare social network. Per il momento, è limitata a un numero ristretto di utenti.

Credit - TechCrunch

Non sappiamo dunque quando e se raggiungerà tutti gli utenti. TechCrunch riferisce che la funzione -allo stato attuale – presenta ancora qualche imperfezione. Non sempre vengono mostrati risultati pertinenti o appaiono diversamente a seconda di come viene digitata la parola di ricerca. Pare, infine, che Facebook rimandi ai propri strumenti quando possibile. Per esempio – riporta la fonte – la parola “covid” mostra il Centro di informazioni COVID-19 di Facebook e non il pannello laterale con i dati relativi alla pandemia, come invece avviene su Google.

Insomma, necessita ancora di miglioramenti. Come già detto, essendo nelle prime fasi di test, Facebook non ha rilasciato informazioni su una possibile disponibilità a livello globale. L’obiettivo ultimo però appare chiaro: mantenere all’interno della piattaforma il più possibile l’utente che vi è entrato.