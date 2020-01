Facebook Messenger: in arrivo il riconoscimento facciale?

Messenger diventa sempre più sicuro: il team di Facebook starebbe lavorando a una funzionalità che consentirebbe agli utenti di accedere alle proprie chat attraverso lo sblocco con il viso. A scoprire questa possibile novità è stata l’esperta Jane Manchun Wong, che ha avuto modo di analizzare l’applicazione ufficiale per Android.

Facebook, durante gli ultimi anni, è stato coinvolto in più scandali legati alla sicurezza dei propri iscritti. Per riconquistare nuovamente la loro fiducia, il noto social network fondato da Mark Zuckerberg sta lavorando ad alcune possibili soluzioni per preservare la privacy degli utenti. L’ultima novità riguarda Messenger, l’applicazione per inviare e ricevere messaggi.

Facebook Messenger is working on "Face ID" app lock

It can be enabled right after the user leave Messenger or after a duration

It seems Face ID will NOT be sent to, or stored by Facebook’s servers, according to the description shown in the screenshot pic.twitter.com/pqBQAjOrnd

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 23, 2020