Feder Mobile, l’operatore italiano è attivo da oggi: si parte da 3,99€/mese

È finalmente arrivato il grande giorno, l’operatore italiano Feder Mobile ha reso disponibili e attivabili le proprie convenienti tariffe, alcune di esse dedicate anche ai clienti business. Basato su rete Vodafone, riuscirà il nuovo MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a convincere gli utenti?

Feder Mobile è un nuovo operatore virtuale ESP con sede a Catania che si appoggerà alla rete 4G di Vodafone per le proprie operazioni. L’operatore sembra voler fare della trasparenza e della lealtà commerciale i propri punti di forza, una strategia già vista con l’arrivo in Italia dell’operator francese Iliad.

Vi avevamo già parlato di questo nuovo concorrente che entrerà in competizione con i già più conosciuti player del settore delle reti mobili in Italia, mostrandovi anche il design delle SIM.

Ora conosciamo finalmente le tariffe che potranno essere scelte dai clienti che decideranno di attivare una nuova SIM o passare il proprio numero a Feder Mobile.

Offerte Feder Mobile consumer

Easy: 4,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a 3,99 euro/mese 1000 minuti di chiamate 30 SMS 8GB di dati

4,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a Standard: 6,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a 5,99 euro/mese Chiamate illimitate 50 SMS 30GB di dati

6,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a Plus: 7,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a 6,99 euro/mese Chiamate illimitate 50 SMS 50GB di dati

7,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a High: 8,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a 7,99 euro/mese Chiamate illimitate 50 SMS 70GB di dati

8,99 euro/mese, in promozione fino a fine 2021 a

Offerte Feder Mobile Business

Business ONE: 9,99 euro/mese Chiamate illimitate 50 SMS 50GB di dati

9,99 euro/mese Business TWO: 12,99 euro/mese Chiamate illimitate 50 SMS 70GB di dati

12,99 euro/mese Business THREE: 15,99 euro/mese Chiamate illimitate 50 SMS 100GB di dati

15,99 euro/mese

Il contributo iniziale per l’attivazione delle offerte è di 24,90 euro, in cui è incluso il costo di attivazione di 6 euro. Nel 2022 le tariffe consumer aumenteranno di 1 euro anche per chi le ha attivate con il prezzo promozionale, non si tratta di un’iniziativa che permette di mantenere il prezzo scontato.

In roaming sarà possibile connettersi solamente alle reti 3G mentre sulle reti Vodafone 4G si potrà navigare alla velocità massima di 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Feder Mobile.