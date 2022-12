Con un comunicato stampa FiberCop e ISILINE annunciano per il co-investimento sulla fibra ottica per la provincia di Cuneo.

FiberCop, operatore di infrastrutture del Gruppo TIM, e ISILINE hanno siglato un accordo di co-investimento per la realizzazione della rete di accesso in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH) nella provincia di Cuneo.

Il nuovo accordo prevede che ISILINE integrerà la propria rete in fibra ottica con la rete di accesso di FiberCop per sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH), con collegamenti in fibra ottica fino alle abitazioni, nelle città di Borgo San Dalmazzo, Busca, Boves, Cavallermaggiore, Cervasca e Beinette. L’adesione di ISILINE all’offerta di co-investimento rientra nel piano di investimenti FiberCop, che assicurerà la copertura FTTH ad oltre il 60% delle unità immobiliari del Paese.

L’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia. Inoltre, accelera il superamento del digital divide sul territorio nazionale e permette a famiglie e imprese di scegliere connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo, garantendo così le migliori prestazioni oggi tecnologicamente disponibili.

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-home (FTTH). FiberCop opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell’ambiente.

FiberCop offre collegamenti UBB ad oltre il 94% delle linee fisse grazie alle tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione superiori a 1 Gigabit, con l’obiettivo di raggiungere oltre il 60% delle unità immobiliari su base nazionale. FiberCop ha l’obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione del digital divide in Italia, permettendo un’accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra.

ISILINE s.r.l. è dal 1995 l’operatore di rete locale della provincia di Cuneo. L’intesa raggiunta consentirà all’operatore Saluzzese di ampliare la copertura dei servizi FTTH estendendo l’infrastruttura proprietaria a nuovi comuni della provincia di Cuneo. Isiline dal 2014 investe per espandere la propria infrastruttura a supporto della propria rete in fibra ottica che connette istituzioni, aziende, e case del territorio Cuneese.

L’accordo siglato consentirà ad Isiline di incrementare le 100.000 Unità Immobiliari già coperte dal servizio FTTH. La capillare infrastruttura di rete di Isiline oltre a consentire il collegamento diretto dei propri clienti consente di interconnettersi all’ultimo livello di disaggregazione delle reti in corso di realizzazione da parte di altri operatori pubblici e privati, estendendo rapidamente la copertura di servizi VHCN (Very High Capacity Network) da fornire ai propri clienti.