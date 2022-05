Se avete in programma di attivare l’offerta fibra WindTre per la vostra abitazione o azienda, dovrete prima verificare che il vostro indirizzo sia raggiunto dal servizio in questione controllandone la copertura di rete.

In questo modo potrete sapere in pochi secondi quale delle infrastrutture di rete a banda larga o ultralarga di WindTre raggiunge il vostro indirizzo, oltre a verificare da subito i dettagli delle offerte che potrete attivare.

Fibra WindTre: verificare la copertura di rete

WindTre permette ai futuri clienti di verificare la copertura di rete a partire dalle pagine dedicate alle offerte per la fibra mobile sul sito ufficiale. Basta infatti selezionare “Verifica e attiva” e riempire il pop-up che si aprirà con le informazioni richieste.

Una volta confermate le informazioni inserite si aprirà una nuova pagina contenente i dettagli dell’offerta disponibile in base all’infrastruttura di rete raggiunta nell’indirizzo selezionato. Potrete trovare anche le informazioni tecniche necessarie come le velocità di download e upload e la latenza, oltre a verificare i dettagli dell’importo mensile dell’offerta.

L’infrastruttura di rete WindTre

Al pari degli altri principali operatori come Tim e Vodafone, l’infrastruttura di rete WindTre spazia dalla rete ADSL interamente in rame alla connettività a fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-Home) di ultima generazione, passando per la soluzione intermedia FTTC (Fiber-to-the-Cabinet).

La tecnologia FTTH (Fiber-to-the-Home) prevede la copertura dell’intera tratta, dalla centrale all’abitazione dell’utente, con cavi in fibra ottica. Questa soluzione di ultima generazione permette la connessione simultanea di più dispositivi allo stesso tempo e una maggiore affidabilità della connessione, che al contrario della rete in rame non risente di intemperie e attenuazione del segnale.

WindTre si appoggia alle infrastrutture di Open Fiber, operatore wholesale che sta provvedendo, in accordo con il Piano Banda Ultralarga del Ministero per lo sviluppo economico, a portare la fibra ottica con tecnologia FTTH anche nelle cosiddette aree bianche del territorio italiano.

Trattandosi tuttavia nella maggior parte dei casi di Comuni situati in territori rurali o comunque remoti, WindTre richiede un leggero sovrapprezzo, oltre a un costo di primo allaccio di 99,99 euro rateizzabili a 3,99 euro/mese per 24 mesi.

Per le aree non ancora raggiunte da FTTH WindTre mette a disposizione anche la tecnologia mista fibra-rame FTTC (Fiber-to-the-Cabinet), che prevede l’utilizzo del doppino in rame nel solo tratto tra l’armadio di ripartizione e l’indirizzo di destinazione, e la rete interamente in rame con tecnologia ADSL.

Le velocità dichiarate di download e upload delle diverse infrastrutture di rete a banda larga e ultralarga di WindTre, così come sono dichiarate dall’azienda, sono le seguenti:

DOWNLOAD (MBPS) Velocità MAX/MIN UPLOAD (MBPS) Velocità MAX UPLOAD (MBPS) Velocità MIN LATENZA (M/S) Intervallo FTTH 1000/200 200 20 10 FTTH AREE BIANCHE 1000/300 300 20 10 FTTC 200 200/15 20 6 25 FTTC 100 100/1 20 300 kbps 25 ADSL 20/2,1 1 128 kbps 25 WLR 7/2 256 kbps 200 kbps 25

Non manca infine la rete FWA+, che fa uso della rete mobile Top Quality Network di WindTre per portare Internet anche dove non è ancora prevista la copertura in fibra ottica. Grazie a diversi piani per privati e aziende la FWA+ WindTre raggiunge la velocità massima di 100Mbps in download e 50Mbps in upload.

Fibra WindTre: verificare la velocità

Anche WindTre mette a disposizione dei clienti un test di velocità che permette di misurare in tempo reale la qualità della connessione Internet.

Nello specifico, alla pagina dedicata sul sito WindTre si trova un collegamento allo Speeedtest Ookla, uno dei più celebri test indipendenti per la velocità della connessione. Lo speedtest vi permetterà di conoscere in pochi secondi la velocità massima in download e in upload, ping e jitter della vostra rete fissa.

La velocità effettiva di connessione raramente coinciderà con i valori massimi indicati dall’azienda. I fattori che determinano una riduzione di questo parametro, la maggior parte dei quali limitati alle connettività FTTC e ADSL, includono:

PC e modem datati;

Presenza di software malevoli;

Congestione della rete;

Lunghezza e qualità del doppino di rame.

In quanti Comuni arriva la fibra WindTre?

La fibra FTTH WindTre raggiunge complessivamente più di 1600 Comuni italiani: di questi circa 250 sono inclusi nel piano standard, mentre i restanti fanno parte delle aree bianche, coperte da questa infrastruttura di rete grazie a Open Fiber e alle iniziative statali per la copertura a banda ultralarga.

Potete consultare l’elenco completo dei Comuni raggiunti dalla fibra WindTre alla pagina dedicata, cercando la località in cui si trova il vostro indirizzo con gli strumenti di ricerca del browser da cui state navigando.

Il nuovo modem Wi-Fi 6

WindTre mette a disposizione dei clienti che scelgono di attivare le migliori offerte per Internet sulla rete FTTH il modem Wi-Fi 6 di nuova generazione, che permette di raggiungere la migliore esperienza di navigazione.

Il modem Wi-Fi 6 di WindTre con doppia rete a 2,4GHz e 5Ghz permette di connettere fino a 120 dispositivi a una singola rete Wi-Fi, collegando dunque l’intera famiglia e i device IoT. Grazie alla latenza minimizzata potrete inoltre svolgere senza interruzioni attività come lo streaming di film e partite e le sessioni di gioco online.

Tra le altre funzionalità del modem Wi-Fi 6 troviamo:

Wi-Fi protected Setup (WPS).

Fino ad ulteriori 3+3 reti Wi-Fi ospite

Timer Wi-Fi

Supporto del DNS Dinamico WINDTRE

Prioritizzazione del traffico

Condivisione contenuti peer-to-peer UPnP.

Il modem Wi-Fi 6 WindTre arriva già pronto all’allacciamento alla rete di casa e si può controllare in autonomia grazie all’app WindTre dedicata.

Fibra ottica WindTre, le migliori tariffe

Riportiamo di seguito le migliori tariffe attive per la fibra WindTre: potrete verificare la compatibilità con il vostro indirizzo grazie alla procedura descritta nei paragrafi precedenti.

Super Fibra

Fibra fino a 1Gbps con modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e chiamate illimitate

Costo: 26,99 euro/mese

Super Fibra TOP Wi-Fi

Fibra fino a 1Gbps con modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Wi-Fi Extender per raggiungere tutti gli angoli della casa

Costo: 28,99 euro/mese

Super Fibra e di più Lite

Offerta fisso + mobile con fibra fino a 1Gbps con modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e SIM WindTre con giga e minuti illimitati

Costo: 35,98 euro/mese