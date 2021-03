Final Fantasy VIII Remastered arriva su Android: ecco le 5 nuove app della settimana

La scorsa settimana è stata davvero scoppiettante con la presentazione di alcuni smartphone davvero interessanti come Poco X3 Pro e Poco F3, Motorola G100 e realme 8 Pro. Non si vive però di solo hardware, ecco quindi 5 nuove app che secondo noi dovreste assolutamente scoprire!

Questa settimana la raccolta di app che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi faranno sicuramente felici i videogiocatori più nostalgici e gli appassionati della personalizzazione. Curiosi?

Come ogni settimana ci teniamo a ricordarvi che nella lista di applicazioni che abbiamo selezionato sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Inoltre, scaricando le app è sempre possibile guadagnare punti nel programma Google Play Points.

Tranne una. Eh sì, questa settimana ci siamo presi la libertà di includere nella lista una della applicazioni più amate dagli utenti che sta vivendo una seconda giovinezza. Tuttavia, essendo ancora in fase di pieno sviluppo, l’app non è ancora disponibile tramite il Google Play Store, quindi abbiamo inserito il link al download del file di installazione!

Final Fanstasy VIII Remastered

Il momento è finalmente giunto. Uno dei titoli più amati di sempre di Square Enix è approdato sul Google Play Store ed è pronto ad essere scaricato: Final Fantasy VIII.

“Final Fantasy VIII è stato pubblicato per la prima volta l’11 febbraio 1999. Quest’amatissimo titolo si è guadagnato molta popolarità, anche quando viene messo a confronto con gli altri titoli della serie Final Fantasy, e ha venduto più di 9,6 milioni di copie in tutto il mondo. E ora i nuovi giocatori possono divertirsi con Final Fantasy VIII sui loro smartphone! Con modelli dei personaggi rinnovati, il mondo di Final Fantasy VIII adesso è ancora più bello che mai” scrive il publisher nella pagina di download.

Final Fantasy VIII Remastered richiede quasi 3GB di memoria libera per il download, verificate quindi di avere sufficiente spazio a disposizione prima di iniziare a scaricare.

Il gioco va acquistato al prezzo di 18,99 euro ma per fortuna questo vi darà accesso alla versione completa del titolo senza acquisti in-app successivi necessari oppure fastidiose pubblicità.

Birrami

Amanti della buona birra? Questa è l’applicazione che fa per voi! Birrami vi permetterà di sfogliare un enorme catalogo contenente le birre più particolari e gustose.

“Con Birrami puoi ordinare le migliori birre di sempre, dalle più tradizionali alle più esotiche. Puoi assaggiare la profonda cultura dei birrifici d’Abbazia, la delicata lavorazione dei birrifici artigianali, oppure la grande sapienza birraia di Baviera. La scelta è tua, a portata di mano” esordisce l’app sul Google Play Store.

La scelta sembra davvero vasta e molto probabilmente, se siete come noi, passerete delle ore a decidere quali bottiglie includere nel vostro prossimo ordine. Ogni birra ha la propria pagina dedicata contenente una breve descrizione e dall’app potrete anche seguire lo stato dei vostri ordini. Le recensioni estremamente positive degli utenti ci hanno convinto ad includere quest’app nella nostra lista.

L’app è completamente gratuita, non presenta acquisti in-app (esclusi gli ordini ovviamente) e non include pubblicità.

Cats in Time

Alla ricerca di un simpatico puzzle game in grado di tenervi attaccati allo schermo per ore? Cats in Time potrebbe fare al caso vostro.

In questo titolo realizzato da Pine Studio dovrete aiutare il simpatico professor Tim Edger a recuperare i propri gattini scomparsi in periodi storici diversi. Tim Edger è un vero e proprio amante dei nostri amici felini, sono infatti più di 200 gli amici a quattro zampe da recuperare!

Il titolo può essere provato per un periodo di tempo limitato gratuitamente, dopo di che sarà necessario un unico acquisto in-app per sbloccare il resto del contenuto.

Crash Bandicoot: On the Run!

Il multiverso ha bisogno di voi! Unitevi a Crash e Coco, due dei personaggi del mondo videoludico più amati di sempre, nella loro prima avventura su smartphone.

Crash Bandicoot: On the Run! è un titolo abbastanza semplice ma che crea dipendenza. Si basa sulla meccanica resa famosa da titoli come Temple Run e Subway Surfers: in pratica il vostro personaggio correrà automaticamente verso la fine del livello ed il vostro scopo sarà quello di fargli evitare gli ostacoli cambiando la “corsia” su cui si sta precipitando, saltando o eseguendo la mossa a vortice più famosa del mondo dei videogiochi.

Crash Bandicoot: One the Run! è disponibile gratuitamente e senza pubblicità, tuttavia sono presenti numerosi acquisti in-app che anche se non necessari possono permettervi di giocare più a lungo e sbloccare contenuti extra.

Lawnchair 11

Se siete degli amanti della personalizzazione e bazzicate sui siti dedicati ai più smanettoni, sicuramente conoscerete l’iconico Lawnchair.

Rimasto abbandonato al suo destino per un lungo periodo di tempo, uno dei launcher per Android più amati di sempre tra gli appassionati della community è finalmente tornato ed è stato completamente riscritto da zero.

Questa è ancora una build alpha e l’esperienza è piuttosto spoglia, tuttavia il launcher funziona. Le caratteristiche principali come il widget At a Glance, la barra di ricerca nella dock, il supporto per i pacchetti di icone e lo swipe down per le notifiche sono già presenti.

Ad ogni modo sembra che per il momento sia stato testato per funzionare solo con Android 11, si blocca costantemente sui telefoni Android 10 o versione inferiore. Il team promette che il supporto per le vecchie versioni di Android è in arrivo, insieme a nuove funzionalità come la sfocatura dello sfondo e la personalizzazione dei singoli collegamenti.

Al momento è possibile scaricare direttamente il file APK da installare sul proprio dispositivo, in quanto l’app non è ancora disponibile sul Google Play Store.

the first alpha of Lawnchair 11 is live! read all about it here: https://t.co/9FQlPeeGOT pic.twitter.com/YiFTbmyV4L — Lawnchair (@lawnchairapp) March 27, 2021