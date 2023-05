Non è mai troppo tardi per un buon aggiornamento di Whatsapp, e quello che sta arrivano lo amerete. Sì perché Whatsapp introduce la possibilità di correggere i messaggi dopo che sono stati inviati.

Ci saranno 15 minuti per farlo, dopodiché il testo diventerà definitivo; un tempo più che adeguato per aggiungere una lettera scappata via, una doppia rimasta in incognito, o persino per aggiungere un acca alla frase sai che quel grammarnazi mi a proprio stancato?

Il destinatario saprà che il messaggio è stato modificato, tramite una piccola nota. Una cosa senz’altro utile a evitare malintesi, così come il limite dei 15 minuti. Tanto basta mezzo secondo per rendersi conto di un refuso, ma se si cambia idea sul contenuto del messaggio stesso, dopo un po’, è sicuramente meglio scrivere un secondo messaggio è spiegarsi. Soprattutto se è stato letto, ovviamente.

L’aggiornamento è già partito ma ci vorrà qualche settimana prima che raggiunga tutti gli utenti. Se non potete aspettare, potreste provare a disinstallare e poi installare di nuovo l’applicazione. Non è garantito al 100% che avrete la nuova funzione, ma è piuttosto probabile.

Come modificare un messaggio inviato in Whatsapp

Whatsapp modifica messaggi

La prima cosa da fare è premere a lungo sul messaggio, la stessa operazione che si solito fare per eliminare l’intero messaggio per colpa di quel piccolo, fastidioso refuso.

Avrete anche l’opzione “modifica”, se non sono ancora passati 15 minuti dall’invio del messaggio stesso. Potrete entrare, fare le correzioni necessarie e poi salvare.

Sicuramente è più comodo che copiare il messaggio, eliminarlo per tutti, e poi incollarlo e inviarlo dopo averlo corretto (ma spesso con un altro errore, così devi ricominciare).

Fantastico, ora spero che il prossimo aggiornamento sia quello che desidero da sempre. Oh, quanto mi piacerebbe!