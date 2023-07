WhatsApp è senza dubbio una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, con miliardi di utenti attivi giornalmente. Nel corso degli anni, l’app ha subito molte migliorie e aggiornamenti per rendere l’esperienza di messaggistica più comoda e funzionale per gli utenti.

Ora, una delle caratteristiche più richieste finalmente è diventata realtà: la possibilità di modificare i messaggi appena inviati.

Fino ad ora, una volta inviato un messaggio su WhatsApp, non c’era alcun modo di modificarlo. Questo ha spesso causato disagio agli utenti, specialmente quando si commettono errori di battitura o si invia un messaggio sbagliato. La mancanza di questa funzione ha portato a situazioni imbarazzanti e malintesi. L’unica alternativa fino adesso era quella di eliminare il messaggio appena inviato per riscriverlo poi di seguito, lasciando traccia del messaggio precedente sotto forma di etichetta “questo messaggio è stato eliminato“.

Grazie all’attenzione di WhatsApp verso il feedback degli utenti, questa lacuna è stata finalmente colmata. Con l’ultimo aggiornamento dell’app, è stata introdotta la tanto attesa funzione di “Modifica messaggio”.

Come funziona la modifica messaggio su WhatsApp?

La funzione di modifica messaggio di WhatsApp è molto semplice da usare.

Android

Dopo aver inviato un messaggio, basta tenere premuto su di esso, toccare il tasto menu (i tre puntini) in alto a destra e selezionare l’opzione “Modifica” dalla lista che appare. A questo punto, il testo del messaggio diventa modificabile e si ha la possibilità di correggere gli errori di battitura o apportare i cambiamenti necessari.

iOS

Dopo aver inviato un messaggio, basta tenere premuto su di esso e selezionare l’opzione “Modifica” dal menu che appare. Semplice e veloce!

È importante notare che, una volta modificato un messaggio, comparirà una piccola etichetta “Modificato” accanto al testo, in modo che tutti i partecipanti alla conversazione siano consapevoli delle modifiche apportate. Questa trasparenza è cruciale per mantenere la fiducia e la chiarezza nelle comunicazioni.

Quali sono i limiti?

Nonostante la gioia degli utenti per questa funzionalità tanto attesa, ci sono alcuni limiti e considerazioni da tenere presente. Innanzitutto, la modifica di un messaggio può essere effettuata solo entro un certo periodo di tempo dall’invio iniziale. Al di là di questo lasso di tempo, 15 minuti per la precisione, il messaggio non può essere più modificato per evitare abusi o manipolazioni.

Inoltre, anche se è possibile modificare i messaggi inviati, è essenziale ricordare che ciò non elimina completamente il problema. I destinatari potrebbero aver già letto il messaggio originale e potrebbero comunque vedere il suo contenuto prima della modifica. Pertanto, è sempre importante prestare attenzione a ciò che si scrive prima di inviare un messaggio.

La funzione di modifica messaggio di WhatsApp è sicuramente un passo avanti nella direzione giusta per migliorare l’esperienza degli utenti e ridurre inconvenienti e fraintendimenti. Nel suo blog ufficiale, Meta aveva annunciato la funzione di modifica dei messaggi già a maggio. Tuttavia per molti utenti tale caratteristica di WhatsApp è ancora in fase di rollout.