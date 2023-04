State cercando uno smartphone top di gamma e ne vorreste uno in forte sconto? Ecco l’OPPO Find X5 Pro, uno smarphone con caratteristiche che lo rendono perfetto per tutte le vostre esigenze. Ha un design compatto ed elegante e un grande display Amoled da 6,7 pollici.

Si tratta di un acquisto importante, e se state pensando di farlo non potete perdere questa incredibile offerta di Amazon, che ve lo propone allo stesso prezzo di 999,99€ in due colorazioni: bianco, scontato del 23% rispetto al prezzo iniziale di 1.299,99, e nero, scontato del 12% dal prezzo di partenza di 1.129,99€.

Questo gioiello della tecnologia dispone di 3 fotocamere: grandangolare da 50MP, ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 13MP, per fotografie spettacolari e video in qualità 4K, anche con scarsa luminosità. Grazie allo stabilizzatore ottico e allo spostamento del sensore, l’OPPO Find X5 Pro permette di realizzare scatti perfetti anche quando siete in movimento.

Inoltre, l’Hasselblad Natural Color Calibration garantisce colori intensi, brillanti e incredibilmente realistici. Dal punto di vista del design, questo bellissimo OPPO Find X5 Pro ha un look moderno e innovativo, grazie alla finitura lucida in ceramica.

Non perdete l’occasione di fare vostro questo splendido OPPO Find X5 Pro. Approfittate dell’offerta di Amazon, che lo propone a soli 999,99€ anziché 1.299,99€, con un risparmio di ben 300€! Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

