Firefox Lockbox, un nuovo gestore password per Android

Oltre che su iOS, Firefox Lockbox di Mozilla è adesso disponibile gratuitamente anche sul Play Store.

Dopo essere sbarcato su iOS in estate, Firefox Lockbox è disponibile da oggi gratuitamente anche su Android. Si tratta del gestore password sviluppato da Mozilla che, oltre alle funzionalità offerte da tutte le applicazioni di questo genere, consente anche di immagazzinare le chiavi d’accesso presenti nell’omonimo browser, così da poter gestire il login ai vari portali direttamente da un unico account Firefox o Firefox Sync.

Come da tradizione per Mozilla, il gestore password è caratterizzato da un interfaccia minimale, che ben si sposa con quella del robottino verde. Supporta i sensori per il riconoscimento dell’impronta digitale, qualora si voglia sfruttare questo metodo per recuperare una password. Ovviamente, nessuno vieta di utilizzare il classico PIN, magari nei modelli di smartphone sprovvisti dei più moderni sistemi di autenticazione biometrica.

Non manca la funzione di riempimento automatico, la sincronizzazione delle password su ogni dispositivo Android su cui viene eseguito l’accesso con l’account Firefox e il supporto all’algoritmo crittografico a 256-bit, al fine di poter garantire massima sicurezza. Insomma, un gestore password che potrebbe diventare lo strumento ideale per tutti coloro che già utilizzano con soddisfazione l’ecosistema Mozilla. Potete scaricarlo a questo link.