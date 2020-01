Fitbit, arriva il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue sugli smartwatch

Dopo tanta attesa, Fitbit ha attivato funzione SpO2 per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue sugli smartwatch Versa, Versa Lite, Versa 2, Ionic e Charge 3. Dopo aver installato il relativo aggiornamento, alcuni utenti americani sono già in grado di consultare i dati sulla saturazione di ossigeno attraverso un grafico presente nell’app Fitbit.

Le informazioni – in accoppiata ai dati sul sonno – dovrebbero essere utili per monitorare eventuali problemi di respirazione, come l’apnea notturna. Come al solito, la novità verrà rilasciata in maniera graduale. A quanto pare, per il momento, è disponibile solo per alcuni utenti negli Stati Uniti probabilmente per mettere a punto eventuali bug o malfunzionamenti. Il rilascio a livello globale potrebbe non essere molto lontano. È possibile infatti che si stiano semplicemente aspettando le specifiche certificazioni dai vari Paesi.

Fitbit Versa 2

Ad ogni modo, la società recentemente acquisita da Google gioca di anticipo rispetto ai principali rivali come Apple. Secondo quanto riferito da 9to5Mac, lo smartwatch della casa di Cupertino integrerebbe una funzione simile che però non è mai stata attivata dalla società californiana. La mancata attivazione potrebbe solamente dipendere dalla mancanza – al momento – della dovuta approvazione da parte degli enti governativi competenti.

Insomma, i dispositivi indossabili continuano ad offrire sempre più funzioni per il monitoraggio della salute, utili per avere informazioni generiche che – sottolineiamo – non sostituiscono in nessun modo il consulto e il parere di un medico professionista. La funzione è integrata anche in altri dispositivi, come Honor Band 5, Huawei Band 4 Pro e alcuni smartwatch Amazfit.