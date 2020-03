Fitbit Charge 4 si avvicina: spunta la scheda tecnica

Mentre l’acquisizione di Fitbit da parte di Google è ancora in fase di approvazione, la società continua per la propria strada. Un nuovo Fitbit Charge 4 è apparso nel catalogo dello store inglese MobileFun con tanto di prezzo di vendita e caratteristiche tecniche. Qualche ora prima, un dispositivo del marchio è stato certificato dall’americana FCC che riporta lo stesso numero di modello indicato dal sito britannico. Passiamo alle caratteristiche.

A quanto pare, sia la versione standard che il modello Special Edition saranno dotati di chip NFC che abiliterà così i pagamenti in mobilità sfruttando Fitbit Pay. Leggendo la descrizione, troviamo le solite caratteristiche tipiche di una fitness tracker quali monitoraggio della frequenza cardiaca, resistenza all’acqua, monitoraggio dell’attività fisica e del sonno, contapassi e ricezione di notifiche. Per la geolocalizzazione invece utilizza il GPS dello smartphone. L’autonomia riportata parla di circa 7 giorni.

Fitbit Charge 3

Le uniche differenze tra Fitbit Charge 4 e Fitbit Charge 4 Special Edition sembrerebbero essere solo la colorazione e il prezzo: la prima è venduta a 139,99 sterline, mentre la seconda a 159,99 sterline. Sottolineiamo però che non si tratta di informazioni ufficiali e che – in fase di presentazione – potrebbero emergere nuovi dettagli peculiari per la variante più costosa.

Ad ogni modo, la certificazione FCC e l’inserimento nel catalogo di MobileFun ci portano a credere che il lancio ufficiale sia davvero vicino. Staremo a vedere!