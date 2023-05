Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch capace di monitorare la vostra salute e attività fisica, oltre a includere funzioni smart e un design elegante, il tutto in un unico dispositivo? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico Fitbit Sense, oggi scontato del 49% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 169,00€ invece di 329,95€ per lo smartwatch, risparmiando, dunque, ben 161,00€. Si tratta del prezzo più basso di sempre a cui è stato venduto il Fitbit Sense, rendendo l’offerta davvero imperdibile.

Il Fitbit Sense diventerà un fedele compagno nella vita di tutti i giorni, fornendovi tantissime informazioni utili sulla vostra salute sia durante l’allenamento che a riposo. Potrà, per esempio, monitorare i livelli di glucosio nel sangue, la gestione dello stress e persino lo stato d’animo in cui vi trovate, offrendovi consigli utili per rilassarvi.

Ovviamente non mancano le funzionalità dedicate al fitness: potrete monitorare parametri come il battito cardiaco, i chilometri e i passi percorsi, le calorie bruciate e molto altro per oltre 20 sport differenti. Inoltre, una volta concluso l’allenamento avrete un resoconto di tutti i dati nell’app Fitbit, così da tenere sotto controllo i vostri progressi.

Fitbit Sense è dotato di tantissime funzionalità smart, partendo dall’assistente vocale Amazon Alexa integrato. Potrete, dunque, ottenere informazioni su notizie e meteo, impostare sveglie e promemoria e controllare i vostri dispositivi connessi alla smart home, il tutto sfruttando semplicemente la vostra voce. Infine, tra le altre funzioni utili vi sono la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch, gestire la riproduzione musicale e pagare nei negozi tramite il lettore NFC contactless.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Fitbit Sense. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

