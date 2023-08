Fra i tanti articoli indispensabili per tenere sotto controllo la propria salute e aiutarsi a restare in forma, un posto di rilievo hanno gli smartwatch, dispositivi in grado di monitorare diversi parametri del vostro corpo aiutandovi proprio a restare in salute. Se dunque ciò che state cercando è un valido supporto per il vostro allenamento, in modo da rimettervi presto in forma dopo le vacanze estive, vi segnaliamo che su Amazon trovate l’ottimo FitBit Versa 2 con un importante sconto del 57%.

Grazie a questa straordinaria promozione, infatti, la versione con l’elegante cinturino color grigio fumo sarà vostra ad appena 97,83€ anziché 229,95€. Un risparmio di oltre 132,00€ è davvero notevole su un prodotto di questa qualità, per cui vi consigliamo caldamente di non lasciarvi sfuggire questa occasione, effettuando il vostro acquisto prima che le scorte o l’offerta si esauriscano.

Iniziamo subito col dirvi che il FitBit Versa 2 ha Alexa integrata, così potrete avere notizie in tempo reale, informazioni sul meteo e aggiornamenti rapidi; ma Alexa è anche in grado di impostare sveglie e promemoria e perfino di controllare i dispositivi smart home e molto altro, il tutto semplicemente usando la vostra voce.

La compatibilità con i diversi sistemi operativi dei dispositivi smart è molto importante, per cui teniamo a sottolineare che questo smartwatch è perfettamente compatibile con iOS 12.2 o versioni successive e Android OS 7.0 o superiori.

Fra le tante funzioni del Versa 2, va certamente menzionato il monitoraggio del sonno, che analizza diversi parametri, come il battito cardiaco, il tempo trascorso dormendo o restando svegli, le fasi di sonno profondo e REM e i momenti di agitazione. Lo smartwatch attribuirà anche dei punteggi al vostro sonno basandosi sui parametri misurati durante la notte, in modo che possiate avere sempre un’idea chiara della qualità del vostro sonno e di come migliorarla.

Inoltre, con il monitoraggio continuo del battito cardiaco saprete anche quante calorie avrete bruciato, riuscendo così a capire se intensificare o ridurre l’allenamento, il tutto direttamente nell’app Fitbit. Avrete anche modo di confrontare i vostri risultati con quelli degli amici, per una sana competizione.

Potrete tenere d’occhio le statistiche in tempo reale durante gli allenamenti o dare una rapida occhiata all’orologio, anche quando avete le mani occupate o farete esercizio fisico. Allenarvi e rimettervi in forma sarà davvero semplicissimo, grazie alle statistiche sui vostri risultati e ai consigli che potrete chiedere direttamente ad Alexa per migliorare le vostre performance.

E se vorrete un po’ di privacy, potrete disattivare la modalità a schermo sempre acceso. Il tutto magari mentre ascoltate la musica perfetta per darvi la giusta carica durante gli allenamenti o i vostri podcast preferiti, grazie a Spotify – Connect & Control, con cui potrete gestire le playlist su Deezer.

Infine, non possiamo dimenticare la durata eccezionale della batteria di questo modello: con un’autonomia di oltre 4 giorni, il Versa 2 vi accompagnerà per tutta la giornata e la notte, senza bisogno di ricariche frequenti. Naturalmente, la durata massima della carica varia in base all’uso e ad altri fattori.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!