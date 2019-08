Fitbit Versa 2 ufficiale: supporto a Spotify e Amazon Alexa

Fitbit Versa 2 è ufficiale. Tra le caratteristiche principali c'è il supporto a Spotify e ad Amazon Alexa. Arriva in Italia a partire da 199,95 euro.

Fitbit Versa 2 è ufficiale. Lo smartwatch porta con sé una serie di miglioramenti rispetto al predecessore, tra cui supporto all’applicazione Spotify e ad Amazon Alexa grazie al microfono integrato. Inoltre, ora il dispositivo guadagna l’impermeabilità fino a 50 metri e un’autonomia dichiarata di 5 giorni.

Lo smartwatch presenta una cassa in alluminio anodizzato che incornicia un pannello AMOLED più ampio che resta sempre attivo in modo da poter visualizzare le informazioni essenziali costantemente. Attivando la modalità notte, il display resterà spento per non procurare fastidio all’utente. Tra le funzioni integrate troviamo il rilevamento automatico dell’attività, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca con tecnologia PurePulse, più di 15 modalità di allenamento basate su obiettivi oltre ai già citati supporti ad Alexa e Spotify.

Il supporto alla celebre app musicale permette all’utente abbonato di controllare la riproduzione musicale e le playlist direttamente dall’orologio. Mentre ad Alexa si potranno impartire comandi vocali (come per esempio avviare un allenamento o rispondere a un messaggio). L’assistente vocale invierà risposte testuali visualizzabili sul display. Fitbit Versa 2 offre, inoltre, Fitbit Pay per i pagamenti in mobilità.

Lo smartwatch può ovviamente essere collegato allo smartphone – tramite l’apposita app disponibile sia per Android che iOS – dal quale si riceveranno gli avvisi di chiamata, messaggi e altre notifiche. Le risposte rapide sono disponibili solo per i dispositivi Android. Non manca il monitoraggio del sonno con il tracciamento delle varie fasi con tanto di punteggio sulla qualità del sonno e consigli utili.

Capitolo prezzi e disponibilità. Le versioni disponibili sono due. Fitbit Versa 2 con cassa in alluminio grigio o rosa e cinturino in silicone nelle colorazioni nero, grigio chiaro, rosa, bordeaux o verde è prenotabile sul sito ufficiale a 199,95 euro. Fitbit Versa 2 Special Edition (cassa in alluminio e cinturini in tessuto) è disponibile al preordine a 229,95 euro. Le spedizioni partiranno tra 3-4 settimane.