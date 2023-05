Siete alla ricerca di uno smartwatch che vi garantisca il massimo supporto durante l’allenamento, dotato di GPS e una batteria in grado di durare per giorni? In tal caso, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta disponibile su Fitbit Versa 4 con Google Wallet, disponibile a un prezzo scontato del 27%!

Solo per poco, avrete la possibilità di portare a casa questo fantastico modello ad appena 169,00€ invece di 229,95€. In caso di necessità, inoltre, potrete acquistarlo pagandolo a rate fino a 24 mesi grazie alla fidata linea di credito Amazon. Vi basterà cliccare sull’apposita sezione, presente sulla pagina del Fitbit Versa 4.

Lo smartwatch in questione vi permette di tenere conto delle necessità del vostro corpo prima di allenarvi, segnalando se siete pronti a dare il massimo durante l’allenamento oppure se avete bisogno di riposo. In questo modo, potrete ottimizzare l’intensità dei vostri esercizi in base al vostro livello di recupero.

Non meno importante, avrete accesso a video allenamenti di yoga, HIIT e altro ancora offerti da Fitbit e partner selezionati come LES MILLS e tanti altri! Ovviamente, avrete la possibilità di visualizzare le statistiche in tempo reale sull’app Versa 4.4. Avrete la possibilità di scegliere vostri obiettivi durante i vostri esercizi, scegliendo tra forza, kayak e altro ancora con ben 40 modalità di allenamento!

Inoltre, potrete sfruttare il Fitbit Versa 4 per gestire mail, messaggi e chiamate in maniera rapida e dinamica. In più, con Google Maps sul vostro smartwatch Fitbit, muoversi è più facile che mai. Potrete esplorare i nuovi percorsi senza pensieri con le indicazioni passo-passo al polso e il telefono comodamente nelle vostre tasche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

