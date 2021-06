Fold e Flip non saranno più solo smartphone Samsung

Quando si sente parlare di Fold e Flip, nel contesto del panorama mondiale degli smartphone, la mente balza subito ai due più famosi smartphone pieghevoli prodotti da Samsung. Secondo le ultime indiscrezioni questo potrebbe presto cambiare in quanto un altro produttore starebbe per presentare due foldable con gli stessi identici nomi.

Sin dalla sua separazione da Huawei, Honor sta lavorando sodo per stabilirsi come brand produttore indipendente di smartphone (e non solo). L’azienda vuole riprendersi il posto che gli spetta sul mercato internazionale, e ha anche intenzione di continuare ad esplorare il mondo della tecnologia più all’avanguardia.

Numerosi rumor recenti sembravano indicare come Honor fosse in procinto di presentare al mondo uno smartphone pieghevole, il quale avrebbe dovuto ricadere nella gamma di prodotti hi-tech Honor Magic. Le ultime indiscrezioni sembrerebbero fornici ulteriori informazioni a riguardo.

Stando a quanto condiviso dai colleghi di DealInTech, l’azienda cinese avrebbe registrato presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) i marchi Honor Fold e Honor Flip. Se questi nomi sono indicazione di ciò che il brand ha in serbo per noi, allora possiamo aspettarci non uno ma ben due smartphone pieghevoli.

I nomi sembrerebbero quindi suggerire che vedremo uno smartphone dal display pieghevole più grande che potrebbe ricordare Huawei Mate X2, sulla falsariga di Galaxy Fold e Galaxy Z Fold 2, e un secondo dispositivo dal design a conchiglia simile a Motorola Razr e a Galaxy Z Flip.

Honor Magic Fold farà uso di display OLED BOE e Visionox. In termini di hardware, il nuovo dispositivo pieghevole utilizzerà probabilmente un chip Qualcomm Snapdragon 888, scelta possibile in quanto in questo momento Honor e Qualcomm sono nuovamente in grado di collaborare. Ancora nessuna indiscrezione riguardo le specifiche di Honor Flip.

I nuovi dispositivi potrebbero fare un’apparizione vicino alla fine dell’anno, Honor sarà nei prossimi mesi impegnata a spingere la sua nuova serie Honor 50.