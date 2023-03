Samsung Electronics Italia ha stretto una partnership con la nuova edizione di Pechino Express, il reality show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Il programma andrà in onda ogni giovedì alle 21:15 sera su Sky a partire dal 9 marzo e on demand su NOW.

I dispositivi della serie Samsung Galaxy saranno i compagni di viaggio delle nove coppie che si sfideranno lungo “la via delle Indie”, esplorando territori affascinanti e insidiosi e confrontandosi con culture straordinarie.

Guidati da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i protagonisti dovranno superare numerose prove lungo un itinerario adrenalinico che toccherà tre paesi: Mumbai in India, il Borneo Malese e infine Angkor in Cambogia, uno dei siti archeologici più visitati al mondo.

Durante questa avventura avranno l’opportunità di utilizzare i più avanzati dispositivi della serie Galaxy. Il Galaxy Z Flip4 sarà protagonista di due prove grazie alla sua capacità di scattare foto e video a mani libere in modalità Flex. Enzo Miccio utilizzerà il Galaxy Z Fold4 con il suo schermo principale da 7,6 pollici per alcune prove dello show.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 sono i due più recenti smartphone pieghevoli top di gamma della casa coreana, certificati IPX8 per resistere contro l’ingresso di acqua e quindi perfetti per l’avventura.

Infine, il Galaxy Watch5, lo smartwatch dotato di Wear OS e interfaccia One UI, sarà il cronometro ufficiale utilizzato da Costantino per il conto alla rovescia durante le sfide lungo gli oltre 8mila km del percorso della gara.

Cosa ne pensate di questa collaborazione? Guarderete la nuova edizione di Pechino Express?