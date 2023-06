Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch che vi offra un’ampia gamma di funzionalità avanzate, tra cui monitoraggio completo dell’attività fisica e notifiche intelligenti? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il Fossil Gen 5, oggi scontato del 34%!

Grazie all’offerta di Amazon, infatti potrete acquistare lo smartwatch a soli 185,90€ invece di 280,26€, risparmiando così ben 105,00€. Inoltre, se siete clienti Prime avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e completamente gratuita.

Il Fossil Gen 5 diventerà il perfetto alleato per il vostro allenamento quotidiano, tenendo sotto controllo parametri come i passi percorsi, le ore di sonno, il battito cardiaco, i livelli cardio e molto altro ancora, il tutto grazie a dei sensori ultra avanzati. Inoltre, le modalità di monitoraggio dell’attività con GPS connesso vi consentiranno di tracciare distanza e percorsi in tempo reale.

Resterete poi sempre connessi con tutte le notifiche di chiamate, messaggi e app, che arriveranno direttamente al vostro polso. Il microfono integrato vi consentirà anche di rispondere ed effettuare chiamate direttamente dall’orologio quando il vostro telefono non è a portata di mano. Inoltre, la modalità always on del display vi consentirà di avere l’ora sempre a portata di sguardo, mentre centinaia di app vi offriranno assistenza virtuale, fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri e molto altro.

Infine, grazie alla sua batteria ad autonomia prolungata, potrete godervi fino a 24 ore di utilizzo continuo, con la possibilità di estenderla per diversi giorni a seconda del vostro stile di utilizzo. Il cavo USB con caricabatterie magnetico, che si applica al fondello e ruota a 360 gradi, renderà la ricarica rapida e facile, consentendovi di raggiungere l’80% in soli 60 minuti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta o le scorte possano terminare.

