“Foto popolari” di Instagram potrebbe arrivare su Facebook

Facebook potrebbe presto introdurre nell’applicazione principale una funzione simile a “Foto popolari” di Instagram. Come confermata dalla stessa società, i test sarebbero recentemente terminati.

Su Instagram, esiste una sezione totalmente dedicata alle foto popolari, ovvero quelle caricate da utenti che non seguiamo, ma che potrebbero rispecchiare i nostri gusti. Secondo quanto emerso da recente indiscrezioni, una funzione simile potrebbe presto giungere nell’app ufficiale di Facebook.

Photo credit - Techcrunch.com

La nuova area dovrebbe essere simile a quella che viene aperta quando l’utente decide di riprodurre un video. Infatti, quando il filmato è a schermo intero e l’utente decide di scorrere verso il basso, appaiono in automatico altri video che potrebbero essere di suo interesse.

Come chiaramente visibile dalle immagini, lo stesso meccanismo potrebbe essere utilizzato nelle foto. Quando una qualsiasi immagine è a schermo intero, basterà scorrere per trovarsi davanti ad altri contenuti correlati, selezionati direttamente dall’algoritmo di Facebook. A differenza di ciò che accade oggi, queste immagini saranno pubblicate da persone non seguite. Inoltre, il limite massimo per le didascalie che accompagnano le foto sarebbe pari a 65 caratteri.

La fase di test è stata conclusa, ma non sappiamo se Facebook abbia effettivamente intenzione di proporre ufficialmente la funzione “Foto popolari”.