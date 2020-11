Fotocamera slide e display 360° per il nuovo brevetto Samsung

Tra le file di brevetti che Samsung ha depositato nel tempo, ne emerge un altro particolarmente suggestivo che vede rappresentato uno smartphone dal design ancora più estremo di quelli che ci sono attualmente.

Un dispositivo con un sistema slide per la fotocamera che vanta un display Oled a 360 gradi, ergo, che lo abbraccia davanti, dietro e lateralmente. Ciò dona un aspetto quasi futuristico al telefono ed è inoltre ermeticamente chiuso, non vi è alcun collegamento verso l’esterno.

Credit by LetsGoDigital

Il brevetto viene disegnato nella forma che vedete da letsgodigital e se Samsung decidesse di produrlo nel prossimo futuro sarebbe senz’altro un interessante esperimento. Come notiamo, il display abbraccia a 360 gradi la struttura dello smartphone e le uniche cornici che ci sono sono millimetriche sopra e sotto.

Per non utilizzare fori, l’azienda sud coreana ha scelto di posizionare la fotocamera in uno slide che comparirà all’occorrenza con una pressione delle dita sul display dal basso verso l’alto. Per scattare un selfie non serviranno altre fotocamere, basterà ruotare ed utilizzare il display posteriore con i sensori fotografici rivolti verso di se.

Credit by LetsGoDigital

Ci sono anche informazioni riguardo a come Samsung vorrà farlo funzionare. Tramite una serie di sensori capirà che parte di display stiamo utilizzando e deciderò in autonomia quale illuminare e qual spegnere. Ovviamente si potranno configurare secondo le proprie esigenze anche altre impostazione che questo particolare design proporrà.

Ricordate Mi Mix Alpha? E ancora Meizu Zero? Questo brevetto di Samsung prende un po’ da uno e un po’ dall’altro. E’ certo che una tecnologia del genere arriverà, come anche rimuovere tutte le porte e i tasti (Type-C, pulsanti volume, etc) per rendere lo smartphone ermetico così da poter rendere ancora più efficace l’impermeabilità.