Fresh ‘n Rebel Clam ANC DGTL, recensione

Fresh ‘n Rebel CLAM ANC DGTL sono un paio di cuffie con riduzione attiva del rumore che si candidano tra le migliori nella fascia di prezzo tra i 150 e i 200 euro. Si affiancano alle Clam ANC presentate durante IFA 2018, ma si aggiornano con USB-C, audio migliore e soprattutto con una riduzione attiva del rumore più efficace.

Rimangono invariati i materiali e l’ergonomia, già ottime nel primo modello e arrivano nuove colorazioni, ovvero la Steel Blue e la sgargiante Silky Sand dell’esemplare in nostro possesso. Un paio di cuffie molto valide con un listino di 179,99 euro e una ricca dotazione che convincono appieno.

Materiali

Le cuffie sono realizzate in plastica con un design che si distingue rispetto ad altre alternative. L’archetto è infatti molto ampio, con un’anima in metallo e regolabile in estensione. Nella parte interna c’è una copiosa imbottitura in schiuma rivestita in tessuto e sagomata tramite appositi intagli che offrono un maggior comfort anche con un uso prolungato.

I padiglioni invece sono completamente basculanti, in modo da adattarsi al meglio alla forma della testa. Possono essere ruotati di 90 gradi così da poterle appoggiare attorno al collo senza limitare i movimenti della testa e ripiegati internamente in modo da minimizzare gli ingombri. Anche in questo caso è presente un’imbottitura in morbida schiuma, ma il rivestimento è in pelle proteica. È resistente all’umidità e al sudore e, a detta dell’azienda, è possibile usare le cuffie anche mentre si fa sport senza paura di rovinarle. Raccomandiamo comunque di pulirle e igienizzarle se utilizzate durante gli allenamenti, in modo da preservare le caratteristiche costruttive.

Sul padiglione destro sono presenti il tasto per l’accensione, tramite il quale poter accedere anche all’assistente vocale dello smartphone, il bilanciere del volume e la porta USB-C per la ricarica. Sul padiglione sinistro sono presenti il jack aux da 3,5 millimetri e lo switch per l’attivazione della riduzione attiva del rumore, che si può impostare su tre livelli: spenta, ambient sound e attiva.

Nella confezione ci sono il cavo di ricarica e una custodia morbida per il trasporto.

Ergonomia e uso

I padiglioni di tipo over-ear avvolgono molto bene l’orecchio e consentono di avere un ottimo comfort. Le cuffie pesano solamente 260 grammi, risultando comode e leggere anche durante un utilizzo prolungato o mentre si viaggia. La pressione sulla testa è corretta e non si avverte alcuna sensazione di fastidio.

La pelle potrebbe causare un po’ di calore nella zona attorno alle orecchie durante le giornate più calde, ma non abbiamo rilevato alcun calore eccessivo durante le giornate primaverili che hanno contraddistinto i mesi di marzo e aprile. I pulsanti sono facili da raggiungere e i comandi semplici da memorizzare. L’unica criticità rilevata è che l’attivazione del rumore è indipendente dall’accensione delle cuffie.

Se per esempio usiamo l’ANC e spegniamo le cuffie, dovremo ricordarci di posizionare lo switch dell’ANC su “spento”, altrimenti le cuffie continueranno a scaricarsi.

La batteria interna permette un’autonomia di circa 20 ore senza ANC, mentre con l’ANC attivo abbiamo raggiunto circa 12 ore di riproduzione continua. Il nuovo ANC digitale ha un impatto notevole sulla durata.

Audio e ANC digitale

La qualità audio è ottimale relativamente alla fascia di prezzo. Le frequenze risultano ben bilanciate con una buona presenza dei bassi che non sovrastano però medi e alti. Solamente a volume molto alto si percepisce una lieve distorsione con brani dove gli acuti sono particolarmente enfatizzati, ma tutto sommato si ha un’esperienza sempre godibile, sia con la musica che con film e serie TV.

L’ANC digitale permette di ridurre drasticamente l’effetto vuoto che invece hanno altre cuffie con ANC, rendendo la riduzione attiva del rumore efficace ma mai fastidiosa. L’efficacia dell’ANC è molto buona con i rumori costanti, tipici della carlinga di un aereo o della cabina di un treno, mentre lascia passare i suoni ben distinti come può essere il fischio di una frenata o un clacson. Molto buona anche la modalità Ambient-Sound che permette di sentire in cuffia i rumori che ci circondano. Utile per esempio per sentire gli avvisi in stazione o in aeroporto o per avere una conversazione senza la necessità di togliere le cuffie.

I due microfoni adibiti alla riduzione attiva del rumore funzionano dunque molto bene e restituiscono un’efficacia superiore rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, come per esempio le Sennheiser HD 4.50.

Verdetto

Fresh ‘n Rebel ha migliorato diversi aspetti rispetto alla prima versione delle CLAM ANC. Le Clam ANC DGTL rappresentano un passo avanti deciso senza però alterare l’ottimo comfort ed equilibrio generale. Le migliorie come la USB-C per la ricarica, l’ottimo audio e l’efficace riduzione attiva del rumore, insieme a un design particolare ed elegante, rendono queste cuffie una validissima alternativa se non si vuole superare la soglia dei 200 euro. Nel caso si voglia spendere di meno invece rimangono comunque valide le precedenti versioni, ovvero le CLAM senza ANC disponibili a 79,99 euro e la prima edizione delle CLAM ANC disponibili a 129,99 euro.