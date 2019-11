G Pad 5 10.1 è ufficiale: LG si interessa nuovamente al mercato dei tablet

LG G Pad 5 10.1 è un tablet basato su Android con a bordo il processore Snapdragon 821 di Qualcomm.

LG, a distanza di due anni dall’ultimo tablet commercializzato negli USA, ha appena ufficializzato G Pad 5 10.1. La scheda tecnica, però, non è proprio esaltante. I rumor dedicati a questo nuovo dispositivo erano iniziati a circolare già a settembre; oggi la società ha invece annunciato ufficialmente che il tablet diventerà presto realtà.

Troviamo un display LCD IPS da 10,1 pollici con risoluzione FHD+ (1920×1200 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 821 accompagnato da 4GB di RAM (LPDDR4) e 32GB di ROM (UFS 2.0) e una batteria da 8.200 mAh. Il SoC scelto ha già tre anni, e questa non può che apparire come una decisione abbastanza controproducente.

Credit Image – MySmartPrice

Le specifihe tecniche si chiudono con una singola fotocamera posteriore da 8 MP, una frontale da 5 MP, un sensore per le impronte digitali e un jack audio da 3,5mm. La proposta di LG è quindi quella di un tablet con delle specifiche tecniche abbastanza deludenti e non in linea con i prodotti proposti dai principali concorrenti. La caratteristica che più ci convince è la batteria, che dovrebbe assicurare abbastanza ore di autonomia.

Il dispositivo, in colorazione Argento, verrà presto lanciato in Corea. LG, per il momento, non ha ancora chiarito quale sarà l’effettivo prezzo.