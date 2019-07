Galaxy A5 2017 non riceverà l’aggiornamento ad Android Pie

Il Samsung Galaxy A5 2017 non riceverà l'aggiornamento ufficiale Android Pie. Nonostante le voci che circolavano nei giorni scorsi sul rilascio dell’aggiornamento di alcuni smartphone da parte del produttore coreano, gli utenti rimangono decisamente delusi.

Brutte notizie per tutti i possessori del Galaxy A5 ( 2017) di Samsung: per il device non sarà rilasciata nessuna versione Android Pie ufficiale. Nonostante le voci che circolavano nei giorni scorsi sul rilascio dell’aggiornamento di alcuni smartphone da parte del produttore coreano.

Lo smartphone di cui parliamo avrebbe dovuto infatti ricevere nel mese di Luglio alcune patch importanti per la sicurezza del dispositivo. Parliamo della versione 9.0 di Android e, trattandosi quindi di una major release, avrebbe dovuto apportare al dispositivo importanti novità software, senza dimenticare le più recenti patch di sicurezza.

Il produttore ha infatti dato il via ad un serie di aggiornamenti, programmando però il rilascio del sistema operativo 9 Pie solamente per la versione sudcoreana dello smartphone A7, lasciando gli utenti internazionali letteralmente a bocca asciutta.

L’unica soluzione per tutti i proprietari dello smartphone che vorranno provare il nuovo sistema Android potrebbe essere quella di confidare nell’installazione di custom Rom compatibili, cosi da” rimediare” alla decisione della società.