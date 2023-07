Anche se il Prime Day è finito, avete necessità di valutare l’acquisto di un nuovo smartphone a un prezzo davvero conveniente? Il nostro consiglio è di approfittare della promozione attiva sul Galaxy A54 disponibile su eBay solo per poco. Avrete l’occasione di portare a casa questo dispositivo a soli 299,90€ invece di 359,90€ su eBay!

Si tratta di un’occasione da non lasciarvi scappare, considerando che questo è uno dei modelli mediogamma con il miglior rapporto qualità/prezzo di Samsung. Proprio per questo, vale la pena cogliere l’opportunità prima che la promozione termini!

Il Galaxy A54 è dotato di un comparto fotografico di altissimo livello. La fotocamera principale da 50MP cattura immagini nitide e dettagliate in ogni situazione, perfino in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla modalità Notte che amplia la dimensione dei pixel per ottenere scatti più luminosi e chiari.

Inoltre, la fotocamera grandangolare da 12MP vi permette di catturare panorami mozzafiato e scene più ampie, mentre la macro da 5MP è ideale per avvicinarvi ai dettagli più piccoli e creare scatti creativi e originali. Infine, la frontale da 32MP vi consente di scattare selfie perfetti e di effettuare videochiamate con una qualità superiore.

Il display Super AMOLED da 6,4 pollici offre colori vivaci e contrasti elevati, garantendo un’esperienza visiva davvero coinvolgente. Inoltre, grazie al refresh rate di 120Hz, la navigazione nella UI è incredibilmente fluida, e il Vision Booster potenziato assicura una visibilità ottimale anche in presenza di forte luce solare. Il Galaxy A54 è una scelta eccellente per chi cerca un telefono con un comparto fotografico all’avanguardia e un display di qualità superiore, il tutto a un prezzo accessibile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

