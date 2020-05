Galaxy Book S, pronta la sfida ai Surface Pro con gli Intel Lakefield

Samsung Galaxy Book S è da poco sbarcato in Italia, ma il produttore sudcoreano sembrerebbe in procinto di annunciare una nuova versione basata sulla CPU Intel Lakefield. Un’indiscrezione che circola da diverso tempo e che si è fatta più insistente dopo che – come riportato da Notebookcheck – il modello in questione è apparso erroneamente sul sito di Samsung Canada con tanto di caratteristiche tecniche.

Come potete vedere dagli screenshot presenti all’interno dell’articolo, il processore menzionato non è lo Snapdragon 8cx basato su architettura ARM ma Lakefield Core i5-L16G7. Una piattaforma non ancora annunciata dal colosso di Santa Clara ma la cui ufficialità non dovrebbe tardare ad arrivare. Ad ogni modo, sembra che non ci siano più dubbi: Galaxy Book S sarà il primo a integrare la nuova creatura targata Intel.

Credit - Notebookcheck

Per il resto, non dovrebbero esserci grandi differenze rispetto al modello attuale. Ci troveremmo davanti dunque a un display da 13,3 pollici con risoluzione pari a 1.920 x 1.080 pixel, 8 GB di RAM (LPDDR4x), 256 GB di memoria interna e una batteria da 42Wh. Sebbene si parli della stessa capienza, il processore Intel potrebbe essere più energivoro e garantire un’autonomia inferiore che scenderebbe a 17 ore contro le 25 ore del predecessore.

La nuova versione, invece, dovrebbe supportare la tecnologia Wi-Fi 6 più veloce del Wi-Fi 5 presente sul notebook con processore Snapdragon. Non cambiano le dimensioni contenute (305,2 x 203,2 x 11,8 mm per un peso di 0,95 kg) che rappresentano una delle peculiarità di Galaxy Book S.

Manca qualsiasi informazione relativo al prezzo di vendita e alla disponibilità sul mercato. Come già detto, però, la presentazione ufficiale di Galaxy Book S con Lakefield Core i5-L16G7 sembra essere ormai alle porte. Così Samsung si prepara a sfidare i Surface Pro di Microsoft.